Понад 600 га агроземель виставили на торги під розмінування: ціна знизилась втричі

Центр гуманітарного розмінування вперше провів закупівлю послуг з очищення великої аграрної ділянки, розділивши її на два окремі лоти. Йдеться про 605 гектарів земель Інституту рослинництва ім. Юр’єва НААН у Харківській області. За результатами двох аукціонів фінальна вартість робіт зменшилась утричі - з 45,3 млн грн до 16 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Перші торги на послуги з розмінування

Аграрна ділянка площею 605 гектарів забруднена нерозірваними боєприпасами, протитранспортними мінами та касетними снарядами. Ділянка була розділена на два лоти, і кожен з них викликав інтерес у чотирьох операторів протимінної діяльності. Завдяки конкуренції загальна вартість розмінування знизилася майже втричі – з понад 45,3 млн грн до 16 млн грн.

За словами директора Центру гуманітарного розмінування Володимира Байди, наразі перевіряється відповідність переможців аукціону вимогам тендеру. Він також відзначив, що попит на участь у подібних торгах зростає, і висловив сподівання, що в майбутньому конкуренція буде ще активнішою.

"Це перші торги, коли ми дробимо одну ділянку на кілька аукціонів. Такий підхід дозволяє залучити більшу кількість операторів, підвищити конкуренцію, а головне пришвидшити розмінування великих площ. На обидва аукціони загалом прийшло 5 операторів, які конкурували на торгах до останнього", – заявив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

З початку 2025 року в Україні вже провели 30 аукціонів на розмінування сільськогосподарських земель загальною площею понад 5,3 тис. гектарів. За підсумками торгів вартість виконання робіт склала 336,6 млн гривень.

Нагадаємо, у травні 2025 року українські фермери отримали у використання близько 660 гектарів очищених від мін і вибухонебезпечних предметів ділянок.

Додамо, за оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.