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Понад 70% українців вважають, що наявність великої кількості аптек забезпечує доступність ліків – дослідження

Ліки
Кожен п'ятий українець вказує, що велика кількість аптек надає їм кращий вибір

71% українців переконані, що наявність великої кількості аптек різних мереж у населеному пункті впливає на легкість знайти необхідні ліки. 

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Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Gradus Research, яке є в розпорядженні редакції.

Фото 2 — Понад 70% українців вважають, що наявність великої кількості аптек забезпечує доступність ліків – дослідження

Водночас 56,9% опитаних підкреслюють позитивний вплив конкуренції між аптеками, яка покращує пропозицію та ціну на ліки для покупця.

Кожен п'ятий українець вказує, що велика кількість аптек надає їм кращий вибір як за ціною, так і за наявністю необхідних ліків.

Фото 3 — Понад 70% українців вважають, що наявність великої кількості аптек забезпечує доступність ліків – дослідження

Так, 89,4% українців вважають важливим зручне розташування аптеки поряд з місцем проживання.

Фото 4 — Понад 70% українців вважають, що наявність великої кількості аптек забезпечує доступність ліків – дослідження

А 62,4% опитаних також підкреслюють цю важливість поряд з місцем роботи.

Фото 5 — Понад 70% українців вважають, що наявність великої кількості аптек забезпечує доступність ліків – дослідження

Такі результати дослідження демонструють, що розгалужена інфраструктура аптек та конкуренція на ринку завдяки великій кількості гравців позитивно впливає на доступність ліків для населення.

Опитування проведено у квітні 2025 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus серед 600 респондентів віком 18+ років на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії).​