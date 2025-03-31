Понад 90% вкладників банків-банкрутів отримали свої кошти за менше ніж 20 днів

Фонд гарантування вкладів виплачує кошти вкладникам швидше, ніж за 20 днів. Більше 90% вкладників банків-банкрутів вже отримали свої кошти.

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Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

"Закон про систему гарантування дає максимальний термін для початку виплат 20 робочих днів, але по факту ми робимо це швидше: на 13 — 15-й робочий день Фонд розпочинає виплати вкладникам і стає кредитором такого неплатоспроможного банку", - наголосила вона.

Що відомо про виплати

Процес отримання виплат від Фонду гарантування вкладів є максимально простим і швидким, зазначила Білай.

Наразі у Фонду є 16 банків-агентів, які отримують дані про вкладників, що мають право на виплати. Вкладники можуть отримати кошти у відділеннях цих банків, через їхні онлайн-сервіси або за допомогою сервісу "Повернення вкладів" у мобільному застосунку "Дія".

Ця можливість була запроваджена у жовтні 2023 року, і, як виявилося, завдяки їй деякі вкладники змогли отримати кошти, які залишалися невиплаченими ще з 2014–2015 років.

До вкладів відносяться кошти, розміщені на строкових депозитах, а також гроші на поточних рахунках фізичних осіб та ФОП.

Ті, хто ще не отримав належні їм виплати, можуть звернутися до банку-агента або скористатися мобільним застосунком "Дія". Виплати можна отримати протягом періоду ліквідації банку, що триває до трьох років, але цей термін продовжено до завершення воєнного стану та ще на 6 місяців після його завершення, підсумувала Білай.

Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.