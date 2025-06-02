Попит на мікрокредити зростає: українці взяли вже 2,17 млн мікропозик у 2025 році

У січні–березні 2025 року українці оформили 2,17 млн мікропозик — це на 8% більше, ніж торік. Попри зростання кількості кредитів, середня сума зменшилась уперше за два роки. Загальна заборгованість перед мікрофінансовими організаціями сягнула 24,28 млрд грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Оpendatabot.

Як змінилась структура мікрокредитів

Попри зростання кількості мікрофінансових договорів, середній розмір позики вперше за два роки зменшився — на 2% порівняно з 2024 роком — і наразі становить 5 858 грн. Раніше середня сума кредиту лише зростала.

Щомісяця в середньому українці укладали 724 тисячі договорів з МФО, що дещо перевищує минулорічний показник — 693 тисячі договорів на місяць.

Загальний обсяг заборгованості населення перед мікрофінансовими організаціями станом на 1 квітня 2025 року досяг 24,28 млрд грн. Це удвічі більше, ніж у квітні 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна. Лише з початку 2025 року борг зріс на 4,3 млрд грн, або на 22%.

Також регулятор оновив дані щодо боргового навантаження за підсумками 2024 року. Замість раніше озвученого зниження заборгованості на 2,7 млрд грн, актуальні дані свідчать про її зростання — на 1,4 млрд грн наприкінці минулого року. У підсумку за 2024 рік борг українців перед МФО подвоївся — на 10,7 млрд грн.

Щодо строків кредитування, 63% мікропозик українці оформлюють на термін від 93 днів до одного року — ця частка суттєво не змінилася. Водночас у 15 разів зросла кількість довгострокових позик — строком від 1 до 2 років. Їх частка тепер становить 3,6%.

Значно зросла популярність коротких кредитів до 31 дня — з 14,5% до 24%. Натомість частка позик на строк від 32 до 92 днів різко впала — з 16,5% до лише 3%.

Нагадаємо, заборгованість киян за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання сягнула 7 мільярдів гривень. Рекордні борги мають власники елітних квартир.