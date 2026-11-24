Після кількох тижнів зниження світові котирування пшениці почали стабілізуватися на тлі проблем із морською логістикою в Чорному та Азовському морях і скорочення поставок із Росії. Водночас український ринок залишається під тиском: через дорожчання фрахту та зниження закупівельної активності експорт зерна сповільнився, а ціни на продовольчу пшеницю в дунайських портах за тиждень втратили ще 5 доларів за тонну.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Зернової біржі".

Світові котирування пшениці стабілізувалися на тлі проблем із морськими перевезеннями в Чорному та Азовському морях. На ринок також вплинули атаки на російські судна та перебої з експортом зерна з російських портів.

Через блокування виходу з Азовського моря Росія фактично зупинила відвантаження зерна з азовських і донських портів. За оцінками російських аналітиків, частину експорту планують перенаправити через Балтійське море.

Протягом тижня ціни на пшеницю на міжнародних біржах змінювалися по-різному. У Чикаго котирування знизилися на 1,7% — до 212 доларів за тонну. У Канзас-Сіті ціна зросла на 0,4% — до 228,3 долара, у Міннеаполісі — на 1,4%, до 235,2 долара.

Найбільше зростання зафіксували на біржі Euronext у Парижі: на 2,1%, до 240,25 євро за тонну.

Експорт пшениці зі США та ЄС

США продовжують відставати від минулорічних темпів експорту. З 12 до 19 листопада країна відвантажила 344,9 тис. тонн пшениці — на 16,6% менше, ніж попереднього тижня, і на 28,3% менше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас у Європейському Союзі очікують збільшення експорту. За оцінками аналітиків, у сезоні 2026/2027 він може сягнути 16,5 млн тонн, що на 45% більше за показник попереднього сезону.

Підтримку європейським цінам забезпечує попит на зерно через перебої з поставками з чорноморських портів України та Росії.

Україна скорочує експорт пшениці

На українському ринку ситуація залишається складною. Через подорожчання фрахту та зниження закупівельної активності експорт зерна сповільнюється.

За перші 20 днів листопада Україна експортувала 484 тис. тонн пшениці. Це на 24% менше, ніж за аналогічний період жовтня. Загалом із початку 2026/2027 маркетингового року експорт становив 4,292 млн тонн проти 7,09 млн тонн за відповідний період минулого сезону.

У порту Констанца продовольчу українську пшеницю закуповують по 245–250 доларів за тонну, фуражну — по 230 доларів.

У дунайських портах ціни нижчі. Продовольча пшениця коштує 140–145 доларів за тонну, фуражна — 130–140 доларів. За тиждень продовольче зерно подешевшало на 5 доларів.

Причиною зниження цін стало подорожчання перевезень, а також простої суден і ризики для морської логістики.

В Україні затримується сівба озимої пшениці

Станом на 18 листопада українські аграрії засіяли озимою пшеницею 4,16 млн гектарів, або 91,7% від запланованих площ.

Завершити посівну в заплановані терміни може завадити затяжна дощова погода. Водночас опади покращують зволоження ґрунту та стан уже засіяних полів.

Що буде з цінами

Подальше зростання пропозиції зерна може знову посилити тиск на світові ціни. Зокрема, в Австралії та Аргентині починається збирання нового врожаю пшениці.

Додатковим чинником є сприятливі погодні умови для озимих посівів у США, Євразії та Китаї.

Для українських експортерів основними проблемами залишаються низький попит, дорожчання фрахту та ризики морських перевезень. Тому навіть стабілізація світових котирувань поки не забезпечує помітного відновлення українського ринку.

Нагадаємо, у листопаді експорт зерна залізницею скоротився на 57,2% у річному вимірі. За перші 15 днів місяця "Укрзалізниця" перевезла на експорт 532,7 тис. тонн зернових вантажів.