Поправка на війну. Наскільки змінились критерії вибору житла в Україні

Як у випадку купівлі, так і в оренді вимоги до житла під час повномасштабного вторгнення Росії суттєво зросли.

За понад три роки війни ключові критерії вибору квартири для українців не змінились, проте до загального переліку додались нові воєнні фактори, що суттєво впливають на остаточне рішення, повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

Як українці обирають житло при купівлі у 2025 році

Згідно з опитуванням, як і раніше, при купівлі житла на вибір впливає п'ять основних критеріїв:

ціна на квартиру (79%),

площа (74%),

кількість кімнат (74%),

район (71%),

інфраструктура (69%),

Покупці також зважають на планування, охайність прибудинкової території, вигляд будинку та наявність автостоянки.

Проте за період вторгнення додались такі критерії, яких не було раніше. Зокрема зростає значення безпеки й автономності. Понад 60% покупців звертають увагу на поверх, додаткові джерела живлення, на автономне опалення, а також наявність укриття.

Інфографіка: Olx Нерухомість

Основними мотивами купівлі житла опитані відзначили: зміну житлових умов (47%), бажання жити окремо (45%), ще 19% хочуть ознайомитись із наявними пропозиціями на майбутнє, 18% — інвестують у нерухомість. Переїзд через роботу або навчання стали причиною для 8%, а вплив війни — для 7%.

Як українці обирають житло в оренду у 2025-му

Фактор війни у оренді грає вагомішу роль, ніж при купівлі житла, наголосила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Під час вибору житла для оренди українці передусім звертають увагу на ціну — так відповіли 85% респондентів. Також у пріоритеті — район міста (72%) і близькість до зупинок транспорту або роботи (по 68%).

Також важливими залишаються планування і стан квартири, вигляд будинку (по 66%). Менше впливають такі фактори, як наявність паркінгу (53%), прибудинкова територія (46%) чи охорона (31%).

Проте після 2022 року на перший план виходять і нові критерії. Серед них — ті ж автономність і безпека. Близько 50% опитаних вказують на потребу у джерелах додаткового живлення, звертають увагу на поверх, на наявність укриття і автономного опалення.

Інфографіка: Olx Нерухомість

Щодо причин оренди — картина неоднозначна. Найчастіше орендарі називають такі фактори як:

потреба в окремому помешканні (38%);

обставини, пов’язані з війною (29%);

оренда через роботу, подорожі (27%);

виїзд з іншого населеного пункту через бойові дії (21%)

тимчасова орендують під час евакуації (16%).

"В оренді більше, ніж в купівлі, виражена характерна ситуація з мотивами, які пов'язані з війною. Ми бачимо і вимушені переїзди у зв'язку з війною, життя без прив'язки до конкретного місця, гнучкість під час вибору житла - це всі мотиви, які пов'язаніз війною", - пояснила Оксана Остапчук.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році.

Також стало відомо про те, що понад 60% українців розмірковують над купівлею житла.