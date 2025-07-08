Нацбанк оштрафував страхову компанію ІНГО майже на 2 млн грн

Національний банк України оштрафував АТ “СК ”ІНГО" на понад 1,8 млн грн за виявлені порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Відповідне рішення ухвалено за результатами планової перевірки компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Штраф для страхової компанії

Національний банк України оштрафував страхову компанію ІНГО на 1,819 млн грн за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 7 липня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної департаментом інспектування НБУ.

Перевірка виявила порушення вимог Цивільного кодексу України, законів "Про електронну комерцію", "Про страхування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також низки нормативних документів Нацбанку, що регулюють укладення договорів страхування та діяльність фінансових установ.

ІНГО має сплатити штраф протягом місяця з моменту набрання чинності відповідним рішенням.

Згідно із законом, днем доведення рішення до компанії вважається дата його надсилання поштою.

Що відомо про компанію?

Згідно з даними YouControl, юридична особа АТ "СК "ІНГО" було зареєстровано в 1994 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 305, 54 млн грн.

Компанія здійснює діяльність у сфері страхування, зокрема займається різними видами страхових послуг, за винятком страхування життя. Також вона провадить перестрахувальну діяльність, надає допоміжні послуги, пов’язані зі страховим та пенсійним забезпеченням, і оперує нерухомим майном — здає в оренду та забезпечує його експлуатацію.

Бенефіціарний власник - Ярославський Олександр.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.

Також Нацбанк оштрафував небанківську фінансову компанію "Фінекспрес" на 11,49 млн грн та виніс письмове застереження. Санкції були застосовані за результатами планової перевірки.