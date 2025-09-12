Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Порушення в тендері на ремонт мосту в Києві: БЕБ запобігло розтраті 49 млн грн

Мост Метро
БЕБ виявило порушення в закупівлі на ремонт мосту/БЕБ

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) запобігло порушенням під час тендеру на ремонт одного з пішохідних мостів у Києві, вартість якого становила 49 мільйонів гривень.

Як пише  Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Територіального управління БЕБ у місті Києві, моніторячи публічні закупівлі, виявили порушення в тендерній документації.

Закупівля передбачала протиаварійні заходи та ремонт залізобетонних плит правобережних естакад мостового переходу. Відповідний тендер було оголошено комунальним підприємством міста Києва.

Аналітики БЕБ встановили, що один з учасників торгів порушив вимоги, що створювало ризики неефективного використання бюджетних коштів. У відповідь на це, Бюро направило замовнику рекомендаційний лист із переліком виявлених ризиків.

Враховуючи зауваження БЕБ, комунальне підприємство вирішило відхилити пропозицію учасника-порушника. Це дозволило запобігти можливим збиткам та забезпечити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві на Подільському мостовому переході повністю відкрили рух усіма смугами в обох напрямках. Для руху доступні 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів, а далі – по 2 смуги.

Автор:
Тетяна Бесараб