Порушення в тендері на ремонт мосту в Києві: БЕБ запобігло розтраті 49 млн грн

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) запобігло порушенням під час тендеру на ремонт одного з пішохідних мостів у Києві, вартість якого становила 49 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Територіального управління БЕБ у місті Києві, моніторячи публічні закупівлі, виявили порушення в тендерній документації.

Закупівля передбачала протиаварійні заходи та ремонт залізобетонних плит правобережних естакад мостового переходу. Відповідний тендер було оголошено комунальним підприємством міста Києва.

Аналітики БЕБ встановили, що один з учасників торгів порушив вимоги, що створювало ризики неефективного використання бюджетних коштів. У відповідь на це, Бюро направило замовнику рекомендаційний лист із переліком виявлених ризиків.

Враховуючи зауваження БЕБ, комунальне підприємство вирішило відхилити пропозицію учасника-порушника. Це дозволило запобігти можливим збиткам та забезпечити дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві на Подільському мостовому переході повністю відкрили рух усіма смугами в обох напрямках. Для руху доступні 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів, а далі – по 2 смуги.