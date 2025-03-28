Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги зазнав змін: що відомо

Уряд затвердив нові зміни до порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Постанова №321, що набрала чинності, коригує Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Зміни також регулюють процедуру виправлення помилок у деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, після митного оформлення.

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Про це інформує прессцентр Державної митної служби.

Про зміни

У пресслужбі наголошують, що митні органи можуть вносити зміни лише до графи 12 декларації "Ідентифікаційний номер транспортного засобу/Vehicle identification".

Це стосується лише транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Якщо ж у декларації виявлені помилки в інших даних, рішення про внесення змін приймається Міністерством соціальної політики.

Для внесення змін отримувач гуманітарної допомоги повинен роздрукувати оформлену декларацію з АС ГУД або отримати її в паперовому вигляді.

Невірні символи в графі 12 можна виправити шляхом закреслення, при цьому кількість виправлень обмежена двома символами. Кожне виправлення повинно бути завірене підписом керівника отримувача.

Після цього необхідно підготувати заяву довільної форми для внесення змін до декларації, до якої додаються:

копія виправленої декларації;

копія технічного паспорта на транспортний засіб;

інші документи, які містять відомості про транспортний засіб.

Обов’язково заява має бути підписана керівником отримувача із використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису. Заяву та документи слід направити до митниці, яка здійснювала митне оформлення транспортного засобу.

Після отримання виправленої декларації отримувачем гуманітарної допомоги, він зобов'язаний повідомити Мінсоцполітики про здійснені виправлення.

Зазначається, що внесення змін до декларації неможливе у таких випадках:

виявлення порушень митних правил щодо задекларованого транспортного засобу;

відсутність документів, що підтверджують необхідність внесення змін;

якщо з поданих документів не випливає, що відомості в декларації потребують виправлення.

Про автоматизовану систему реєстрації гумдопомоги

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги забезпечує прозорий облік отримувачів гуманітарної допомоги та вантажів.

Важливою умовою для ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону є включення до Єдиного реєстру отримувачів допомоги.

Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що за рік роботи Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги було зареєстровано 128 тис. вантажів.

На сьогодні система налічує понад 11 тис. отримувачів, серед яких громадські та благодійні організації, волонтерські спільноти та реабілітаційні установи.

Частіше за все ввозили: