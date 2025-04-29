Посилення управлінської команди: Умєров отримав нових заступників

Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністру оборони Рустему Умєрову. Це рішення спрямоване на посилення управлінської команди Міноборони.

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо про заступників Умєрова

Першим заступником міністра оборони став Сергій Боєв, який раніше обіймав посаду заступника міністра з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

Його досвід у сфері міжнародних відносин, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є надзвичайно важливим в умовах нинішньої геополітичної ситуації.

Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.

Основне завдання полягає в розробці комплексної стратегії дій:

забезпечення термінових потреб армії на поточний момент;

спільна з колегами, зокрема з заступником міністра оборони, генерал-лейтенантом Мойсюком, розбудова моделі Future Force — Сил оборони майбутнього, яку створюють Міністерство оборони та Генеральний штаб, працюючи в єдиному фронті.

Пріоритет Сергія Боєва — розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами.

Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова.

Він є висококваліфікованим фахівцем у своїй галузі, раніше очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України. Завдяки його зусиллям вдалося створити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті, наголошують в пресслужбі.

У новій ролі Микола Шевцов зосередиться на подальшій реформі закупівель та тісній співпраці з ринком і виробниками. Він разом з АОЗ та ДОТ працюватиме над скороченням часу постачання для військових, спрощенням бюрократичних процедур та цифровізацією процесів.

Олександр Козенко призначений заступником міністра оборони.

До цього, з листопада 2023 року, він був радником міністра оборони України, відповідаючи за розвиток державної авіації. Козенко має освіту в галузі міжнародної економіки, є випускником Київського національного економічного університету.

Він працював у сфері цивільної авіації, займав керівні посади в низці українських та міжнародних компаній, а також заснував і володів кількома бізнесами. З 2020 по 2023 рік Козенко був радником керівника Офісу Президента України.

На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Наголошується, що Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника міністра оборони України.

Міністерство висловлює вдячність за його професіоналізм і роботу в забезпеченні належних умов для військовослужбовців. Серед його досягнень — впровадження "пакунка пораненого", адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військових та їхніх родин, а також отримання Україною асоційованого членства в організації офіцерів резерву країн НАТО.

"Сергій Мельник продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Міністерство оборони придбало 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень, що більше, ніж за весь 2024 рік, коли було закуплено 33 квартири.