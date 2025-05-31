Постреліз 17’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE

23 травня в Києві компанія KA Group провела 17-ту PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE в умовах викликів, турбулентності та перманентної невизначеності. Цього разу ми шукали відповіді на головне запитання: як побачити людей у стратегічному вимірі?

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17’ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE – стратегічна подія для HR та лідерів, які формують нову карту компетенцій і бізнесу, що зростає через людей. Цроку року конференція від KA Group відзначає своє 10-річчя, тому відбулась з особливим натхненням і особливим оновленням у форматі - АНТИтренінгом з теми конфліктів у командах.

А підтримали PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE генеральні партнери - МХП, robota.ua і офіційний партнер INGO.

Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та CEO Gradus Research, спеціально для конференції підготувала вклике дослідження про рівень вигоряння співробітників відповідно до галузі, типу компанії, управління, і навіть залежно від гендеру та тривалості роботи в команді.

Отже, чим менше працівник затримався у вас в компанії, тим вищий у нього eNPS. Новачки дивляться на вас ще з оптимізмом, але він швидко випаровується, особливо якщо графік жорсткий, керівник байдужий, а команда "закрита".

Ольга Горбановська, виконавча партнерка, керівниця практики People Advisory Services EY Ukraine, чітко артикулювала, кожна трансформація - малий або великий стрес-тест для компанії.

І десь у процесі завжди є той самий переломний момент. Саме в ньому команда або тріщить по швах, або проходить його сильнішою. Виживають ті, хто встигає помітити цей момент.

Вирулюють компанії, у кого є навчені керівники, здатні надати емоційну підтримку. А навчає цих керівників HR, тому вони сьогодні - ключовий чинник стабільності команди в мінливому світі. Тому вчіть керівників відчувати команду, вчасно зупинятись і діяти точно.

HRD & CEO - де проходить межа довіри, відповідальності і здорового глузду? Ця дискусія - як влучна психотерапія для бізнесу. Шестеро досвідчених управлінців чесно поговорили про те, хто кому що винен у тандемі HR та CEO, і як вибудовувати співпрацю без драм.

Головний інсайт дискусії: HR - це не просто про людей, а про бізнес через людей. Турбота не є додатковою витратою, а щоденною операційною роботою. CEO довіряє HR, коли той говорить мовою цифр, а не припущень (Євгенія Кузьминська).

HR має перестати гасити пожежі в тіні, а стати стратегічним партнером бізнесу. Адже настрій HR-команди задає клімат у всій компанії.

Як підсумував модератор Роман Бондар: довіра будується на системності і стратегічному підході, а не на героїзмі 24/7.

CEO хоче бачити у HR не чарівника, а гравця, що знає бізнес і перетворює турботу на результати.

Зміни - це не соло, а джем-сейшн і лінді-хоп. Олена Жильцова, засновниця "Школи Управлінської Думки" і співавторка книжки "Soft Skills: Бути собою" переконана, що навіть найпрокачаніший керівник не зможе самотужки розрулити турбулентність сучасного світу.

Бо реальні відповіді на складні виклики народжуються не в голові одного генія, а в діалозі команди. "Все тримається на нашій здатності колаборувати. Проблеми тепер міждисциплінарні - і відповіді теж мають бути спільними", - стверджує Олена.

ШІ не втомлюється, не забуває і не запізнюється. Але щоб з ним злагоджено працювати, треба правильно "запрошувати до танцю", зазначила Ірина Гнутова, HRD Comfy і відома в Україні експертка зі штучного інтелекту.

Щоб налаштувати співпрацю з ШІ, Ірина радить 4 прості кроки:

Задайте роль – хто він: рекрутер, копірайтер чи інтерв’юер?

Опишіть контекст – навіщо ви це робите?

Дайте чітку інструкцію – що саме треба зробити?

Попросіть уточнити – "як ти мене зрозумів?" або "що тобі ще потрібно?"

Рената Дельпорте, старша віцепрезидентка та Global HR Business Partner компанії SoftServe, у офлайн-подкасті з СEO KA Group Ланою Мітченко, попередила про те, що ми ризикуємо повернутися у відділ кадрів 90-х, де well-being, навчання і фасилітації вважають "не на часі".

А також застерегла, що керівнику, у якого є підлеглі, найбільше заважає одна якість. Коли він забуває, що в нього є команда. Оцей світлий розум, який хоче вирішити всі задачі і потім скинути рішення в колектив, – це найгірше, що буває. Люди відчувають себе непотрібними, нецікавими.

"Мотивація в бізнесі - це внутрішній двигун, який не можна запозичити або подарувати", - знає і практикує цей досвід психотерапевтка, експертка з кризової психотерапії Олена Платова. Заздрощі й вдячність - це дві сторони однієї потужної рушійної сили розвитку. Вони створюють той особливий емоційний заряд, який допомагає людям прагнути більшого. Але мотивація не "заливається" зверху, її неможливо "підсадити" через тренінги чи бонуси.

Оксана Смілка, засновниця TwoCo та COO Scalr, і Олена Тараненко, Chief Communications Officer SFORS, поділилися своїми думками про те, як правильно будувати розмову, керувати емоціями і впроваджувати коучинговий підхід у бізнес-спілкуванні.

АНТИтренінг "Лабораторія конфліктів" став справжнім проривом для спільних рішень. Разом із фасилітаторами учасники розібрали шість найпоширеніших конфліктів у командах, які можуть підкосити навіть найкрутіші проєкти. Але замість того, щоб ховатися від проблем, ми навчалися бачити в конфліктах не ворогів, а можливості для розвитку.

Граючи у форматі win-win з ненульовою сумою, ми шукали справжні причини і справжні приводи конфліктів, щоб перетворити їх на точки зростання. Цей антитренінг довів - конфлікти не руйнують команду, якщо вміти з ними працювати.

Отже, забудьте про "кадри", ставте в центр людей. І допомагайте їм отримувати важливе.

Як наприклад запис трансляції 17'PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE і повний конспект ключових тез всіх виступів, дискусій та інтерв'ю.

Придбати конспект і запис ви можете, звернувшись до команди KA Group: [email protected] або +380 63 311 58 41; +380 97 893 87 33.