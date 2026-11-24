Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке обурення рішенням генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі призначити своїм заступником підсанкційного російського посадовця Олексія Ферапонтова.

Як пише Dilo, про це йдеться у спільній заяві МЗС та Міненерго.

Потрібна "принциповість, а не безхребетність"

У відомствах зауважили, що цей російський посадовець причетний до дій державних структур Росії, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Україна запровадила проти нього персональні санкції ше у лютому 2023 року.

Внаслідок російської окупації найбільша атомна електростанція Європи перетворена на джерело постійної загрози ядерної та радіаційної безпеки.

"Призначення на одну з найвищих керівних посад у МАГАТЕ представника державного органу, безпосередньо причетного до підриву принципів ядерної безпеки, є фундаментальним протиріччям самому мандату агентства", - підкреслили в МЗС та Міненерго.

Там додали, що українська сторона неодноразово наголошувала керівництву МАГАТЕ на категоричній неприйнятності такого призначення як дипломатичними каналами, так і в публічних заявах.

В заяві йдеться про те, що кадрове рішення суперечить принципам та стандартам, закріпленим у статті VII Статуту МАГАТЕ, яка визначає найвищі стандарти професійної компетентності та доброчесності першочерговими критеріями добору персоналу, а також гарантує незалежність генерального директора та працівників агентства від зовнішнього впливу.

Крім того, таке призначення також суперечить духу та цілям резолюцій генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій в Україні.

У відомствах нагадали, що міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз.

У спільній заяві МЗС та Міненерго зазначили, що рішення Гроссі є проявом інституційної слабкості в час, який потребує лідерства, незалежності та відповідальності, підриваючи авторитет МАГАТЕ, довіру до його неупередженості, констатуючи, що наразі потрібна "принциповість, а не безхребетність".

МЗС та Міненерго висловили категоричний протест проти цього неприйнятного кадрового рішення та вимагають його невідкладного скасування.

"Закликаємо держави-члени МАГАТЕ, передусім членів Ради керуючих, надати принципову публічну оцінку цьому призначенню та задіяти передбачені Статутом агентства механізми для перегляду цього рішення. Дотримання фундаментальних принципів ядерної безпеки, міжнародного права та доброчесності не може бути предметом політичних компромісів", - підсумували у відомствах.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі призначив російського чиновника Олексія Ферапонтова своїм заступником і керівником Департаменту ядерної енергетики, попри протести України та низки західних країн і заклики міжнародних організацій.

Раніше МЗС України ініціювало перегляд підходів до участі РФ в МАГАТЕ.

МЗС закликало міжнародну спільноту до рішучих, скоординованих і практичних дій, спрямованих на негайну демілітаризацію та деокупацію Запорізької АЕС; відновлення повного суверенного контролю України над станцією; забезпечення безперешкодного міжнародного моніторингу; звільнення всіх незаконно утримуваних осіб; притягнення Російської Федерації до відповідальності за створення ядерних ризиків; внесення змін до статуту МАГАТЕ, які унеможливлять деструктивний вплив РФ на діяльність організації.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.