Угорський залізничний перевізник MÁV на два дні обмежив рух поїздів за маршрутом Будапешт – Мукачево. Через безпекову ситуацію після російської атаки на підприємство в Мукачеві два потяги угорського формування тимчасово курсуватимуть лише до Чопа.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Як пасажири діставатимуться з Чопа до Мукачева

У компанії уточнили, що залізнична інфраструктура не зазнала пошкоджень унаслідок обстрілу. Також не постраждали працівники залізниці.

На період обмежень "Укрзалізниця" організує пересадкове сполучення. Пасажири зможуть дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку приміськими поїздами, які курсують широкою колією.

Водночас нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ, сформований Укрзалізницею, продовжить рух за звичним маршрутом без змін.

Коли відновлять рух поїздів

"Укрзалізниця" проводить переговори з угорською стороною щодо відновлення руху поїздів MÁV до Мукачева найближчими днями.

До ухвалення відповідного рішення пасажирам забезпечуватимуть пересадкове сполучення через станцію Чоп.

Угорщина очікує посилення російських атак на Закарпаття

На тлі удару по Мукачеву міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила про ризик посилення російських атак на Закарпатську область.

За її словами, раніше цей регіон України залишався поза російськими ударами, зокрема через своє географічне розташування.

Орбан також попередила про складну зиму для цивільного населення України. Вона звернула увагу на критичний стан електромереж і систем централізованого опалення, зокрема в Києві, Харкові та на півдні країни.

За її оцінкою, Росія може посилити атаки на енергетичну інфраструктуру, що загрожує перебоями з електро- та водопостачанням, а також теплом у містах.

Нагадаємо, у Закарпатській області під час повітряної тривоги 17 листопада зафіксували рух трьох російських безпілотників типу Shahed. Один із них влучив у Мукачівській громаді.