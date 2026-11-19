За перші десять місяців 2026 року Державна служба зайнятості забезпечила зайнятістю майже 340 тисяч клієнтів. Цей показник на 6,4 тисячі людей перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба установи.

Де найкраще підбирають роботу

За даними служби, найбільше людей працевлаштували за сприяння Дніпропетровського обласного центру зайнятості — майже 24 тисячі.

Загальний рівень укомплектування вакансій по країні становить 61,4%. Найвищу ефективність підбору роботи показала Івано-Франківська область, де фахівці знайшли вакансії для понад 80% відвідувачів.

Результати профнавчання

З січня до листопада 2026 року професійне навчання за направленням Служби зайнятості пройшли 46,6 тисячі клієнтів. Найбільше — в Дніпропетровському (4,8 тисячі) та Рівненському (3,5 тисячі) обласних центрах зайнятості.

Навчання в центрах професійно-технічної освіти проходили майже 31,6 тисячі людей. Найбільше таких учнів зареєстровано в трьох областях:

Рівненська область — 2, 9 тисячі людей;

Одеська область — 2, 5 тисячі людей;

Львівська область — 2, 4 тисячі людей.

Частка випускників центрів професійно-технічної освіти, які працевлаштувалися після завершення навчання, зросла з 77,5% у 2025 році до 83,3% у 2026 році. У п'яти областях (Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській) цей показник перевищив 90%.

Співпраця з роботодавцями

Протягом десяти місяців інформацію про наявність вільних робочих місць надали понад 104 тисячі роботодавців. Загалом підприємства заявили про потребу в 392 тисячах працівників.

Найбільшу кількість роботодавців-партнерів зафіксовано у Львівському обласному центрі зайнятості. У цьому регіоні понад 9 тисяч бізнесів подали понад 42 тисячі пропозицій роботи.

Нагадаємо, за 8 місяців 2026 року через службу зайнятості працевлаштували 28 тисяч ВПО. Майже 10 тисяч із них знайшли роботу завдяки програмам підтримки роботодавців.