Кабінет міністрів України ухвалив постанову про підвищення посадових окладів адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Замість нинішніх 8 289–8 758 грн базові оклади становитимуть від 13 800 до 15 700 грн залежно від кількості жителів громади.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Рішення ухвалили для зменшення кадрового дефіциту та збереження досвідчених працівників ЦНАПів. За даними Мінцифри, станом на третій квартал 2026 року вакантною залишалася приблизно третина посад адміністраторів: із майже 15 тисяч штатних місць зайнято менш ніж 10 тисяч.

Якими будуть нові оклади адміністраторів ЦНАПів

Розмір посадового окладу залежатиме від чисельності населення громади:

до 15 тисяч жителів — від 13 800 до 14 300 грн;

від 15 до 70 тисяч жителів — від 14 400 до 14 900 грн;

понад 70 тисяч жителів — від 15 100 до 15 700 грн.

Для працівників ЦНАПів запровадять окрему систему посадових окладів, яка охоплюватиме адміністраторів, керівників центрів та окремі категорії керівників підрозділів.

Водночас посадові оклади державних реєстраторів в органах місцевого самоврядування прирівняють до окладів адміністраторів ЦНАПів.

У Мінцифри наголошують, що йдеться саме про базову частину заробітної плати. Фактичний дохід працівників може бути вищим завдяки преміям, надбавкам та іншим передбаченим законодавством виплатам.

Коли підвищать оклади

Нові правила оплати праці набудуть чинності після офіційного опублікування урядової постанови.

Крім того, з 1 січня 2027 року запрацює окреме правило для посадовців органів місцевого самоврядування в громадах, де тривають або можливі бойові дії.

Для визначення їхніх посадових окладів використовуватимуть чисельність населення громади станом на 1 січня 2022 року.

Чому вирішили підвищити оплату праці

За даними Мінцифри, лише протягом 2025 року ЦНАПи надали майже 19,6 млн адміністративних послуг. В окремих центрах громадяни можуть скористатися майже 600 сервісами — від оформлення документів до подання заяв про відстрочку від мобілізації.

Водночас навантаження на працівників зростає, а кількість вакантних посад залишається значною.

Підвищення окладів має допомогти громадам утримувати кваліфікованих адміністраторів і залучати нових фахівців для забезпечення стабільної роботи центрів.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року уряд затвердив оновлений перелік обов'язкових послуг у ЦНАПах, який охопив 373 адміністративні послуги у 18 категоріях, зокрема податкові, пенсійні та соціальні сервіси. Рішення передбачало також оновлення інформаційних карток і навчання адміністраторів центрів.