Працювали у промислових масштабах: на Черкащині викрили підпільне виробництво алкоголю

В Умані Черкаської області детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили незаконне виробництво алкогольних напоїв та спиртових дистилятів у промислових масштабах. Директору приватного підприємства та його спільнику вже повідомлено про підозру.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення БЕБ.

За даними слідства, фігуранти організували підпільну лінію на території підприємства, яке мало діючу ліцензію на виготовлення алкоголю. Проте дозвільний документ слугував лише прикриттям для тіньової діяльності.

Для масштабного виготовлення напоїв та дистилятів використовували спеціальне технологічне обладнання. При цьому підприємство не закуповувало марки акцизного податку, а готова продукція реалізовувалася «в чорну» та не відображалася у фінансово-господарській звітності.

Під час санкціонованих обшуків у виробничих приміщеннях, офісі та за місцями проживання підозрюваних детективи вилучили:

близько 12 тонн рідини з характерним запахом спирту;

фінансово-господарську документацію та чорнові записи;

мобільні телефони.

Слідчі БЕБ повідомили директору компанії та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв за попередньою змовою групою осіб).

Офіційну ліцензію підприємства на право виробництва алкоголю вже анульовано.

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.