Річний прибуток британського лоукостера easyJet до оподаткування за 12 місяців до кінця вересня впав на 96% — до 24 мільйонів фунтів стерлінгів порівняно з 658 мільйонами роком раніше. Попри зростання річної виручки на 6% до 10,7 мільярда фунтів, фінансові показники перевізника різко погіршилися через подорожчання авіапального та зниження споживчого попиту напередодні завершення викупу компанії фондом Apollo на початку 2027 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Генеральний директор easyJet Кентон Джарвіс пояснив, що ключовим чинником падіння став конфлікт на Близькому Сході та в Ірані, який підштовхнув світові ціни на реактивне пальне вгору та змусив клієнтів навесні бронювати квитки значно пізніше, ніж зазвичай.

Навіть без урахування витрат на опрацювання двох окремих пропозицій про поглинання — від фонду Apollo та кількох невдалих звернень від Castlelake — прибуток перевізника становив би 71 мільйон фунтів стерлінгів, що все одно виявилося нижчим за консенсус-прогноз аналітиків на рівні 78 мільйонів фунтів, водночас туристичний підрозділ easyJet holidays відзвітував про 266 мільйонів фунтів річного прибутку до оподаткування проти 250 мільйонів торік, а отже, самі авіаперевезення компанії за підсумками року виявилися збитковими.

Скорочення рейсів, економія на флоті та криза в авіагалузі

Через високі ціни на пальне та літнє зниження тарифів на окремі пляжні напрямки внаслідок надлишку пропозиції на ринку авіакомпанія вирішила прибрати із зимового розкладу додаткові 700 тисяч пасажирських місць, водночас інвестувавши в нові зимові маршрути до аеропортів Лінате та Ф'юмічіно.

Крім того, перевізник планує заощадити близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки достроковому виведенню з експлуатації старіших літаків із високою витратою пального, розраховуючи зекономити 110 мільйонів фунтів у 2027 році та 140 мільйонів фунтів у 2028 році.

На зимовий сезон easyJet захеджувала 69% потреб у пальному за ціною 803 долари за метричну тонну, що приблизно на 300 доларів дешевше за поточну ринкову вартість, а на наступне літо зафіксувала ціну для 54% обсягів на рівні 898 доларів за тонну проти середньої торішньої ціни в 804 долари.

Джарвіс попередив про тиск на вартість авіаквитків наступного року, хоча й засумнівався, що тарифи зростуть на 20%, як прогнозував очільник Ryanair Майкл О'Лірі, тоді як дорожче пальне вже спричинило хвилю банкрутств у галузі, включно зі Spirit у США та AirBaltic у Європі, а лоукостер Norse Atlantic у середу заявив про критичний фінансовий стан і потребу в додатковому фінансуванні, причому сама easyJet не оприлюднювала повних фінансових прогнозів через очікуване закриття угоди з Apollo на 5,7 мільярда фунтів стерлінгів у першому кварталі 2027 року після схвалення акціонерами раніше цього місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток авіакомпанії Emirates упав майже втричі через війну на Близькому Сході. Чистий прибуток авіаційного холдингу Emirates Group за перше півріччя фінансового року скоротився на 66% унаслідок бойових дій у регіоні та різкого подорожчання нафти.