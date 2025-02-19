Прийом заявок на дотацію для утримання корів призупинено: яка причина

Прийом заявок до Державного аграрного реєстру (ДАР) на спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів’я корів у розмірі 7 000 грн призупинено.

Про це 19 лютого повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Це відбулося в зв’язку з надходженням заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування згідно з Грантовою Угодою про надання коштів гранту між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною Асоціацією розвитку", — пояснили у міністерстві.

За час прийому заявок аграрії подали до Державного аграрного реєстру 11 508 заявок на загальну суму 385, 75 млн гривень.

Однак у відомстві не виключили відкриття наступних хвиль програми і порадили фермерам слідкувати за відповідними офіційними повідомленнями.

Дотації за утримання корів, кіз та овець

З 3 лютого аграрії могли подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець.

У рамках надання державної дотації фермерам надавали: 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності та 2 000 грн на голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз або овець від 5 до 500 голів.

Нагадаємо, Мінагрополітики запустило новий електронний портал єТваринництво для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.