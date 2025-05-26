Примарні перспективи миру негативно впливають на українські облігації

Доларові облігації України принесли інвесторам збитки понад 10% з початку 2025 року, що є найгіршим показником серед ринків, що розвиваються, оскільки перспективи виконання президентом США Дональдом Трампом своїх обіцянок посередництва в припиненні війни стають примарними.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що теперішня вартість українських облігацій різко контрастує з початком року, коли очікування перемир'я зробило їх лідерами зростання, а деякі цінні папери України зросли тоді майже вдвічі.

Українські облігації з погашенням у 2035 році торгуються за ціною близько 50 центів за долар, порівняно з приблизно 70 центами у лютому.

"Ринок повернувся до рівнів до обрання Трампа. Обіцянки миру зіткнулися із реальністю: Путін його не хоче", - зазначає Віктор Сабо з Aberdeen Investments.

Видання констатує, що хоча інтерес до українських цінних паперів зберігається, оптимізм послабшав. Лондонський фонд Frontier Road переключився на корпоративні облігації, на які геополітика має менший вплив.

У Bank of America попереджають про ризики придбання українських акцій на тлі затяжного конфлікту, а Morgan Stanley очікує на продовження війни як мінімум до кінця 2025 року.

Гірки з українськими цінними паперами

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine впав на 6,88% – до 531,24 пунктів на все більшому песимізмі щодо можливого досягненню миру після розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Після перемоги Дональда Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів. Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди впав до 508,45 пунктів на початку квітня.

На початку травня на тлі новин про покращення стосунків України з США та оголошення про тимчасове припинення вогню WIG-Ukraine підріс до 590 пунктів. Після новин про перемовини у Стамбулі й можливе більш довгострокове припинення вогню індекс досяг майже 625 пунктів та після цього став опускатися разом із таненням оптимізму щодо перспектив швидкого завершення війни.