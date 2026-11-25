Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного колишнього виконувача обов’язків директора одного зі столичних комунальних підприємств, через дії якого громада Києва втратила понад 1,5 млн грн на приватизації нерухомості.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, посадовець за попередньою змовою з іншими особами сприяв переходу в приватну власність нежитлових приміщень площею 119,4 кв. м на вулиці Стрілецькій, що розташовані в будинку зі статусом об’єкта культурної спадщини.

Замість обов’язкового аналізу ринкової вартості об’єкта, керівник КП затвердив у документах занижену балансову ціну — 215 779 грн.

Саме з цієї суми стартували торги в системі "Prozorro.Sale", за підсумками яких нерухомість у центрі столиці продали за 250 тис. грн.

Водночас судова оціночно-будівельна експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цих приміщень на момент аукціону перевищувала 1,8 млн грн.

Обвинуваченому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та штраф. Крім того, прокуратура подала цивільний позов для відшкодування завданих місту збитків.

Нагадаємо, в червні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Загальна сума збитків, завданих державному закладу, перевищує 15 млн грн.