Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,99

+0,11

EUR

43,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

42,35

42,28

EUR

44,30

44,10

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПриватБанк вдвічі знизив вартість міжнародних переказів на період зимових свят

ПриватБанк
ПриватБанк знизив вартість міжнародних переказів. Зображення: Пресслужба ПриватБанку

На честь свят ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнко, до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Як відправити переказ на закордонну картку

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".

Щоб це зробити, необхідно:

  • вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки; 
  • зазначити суму переказу; 
  • підтвердити операцію.

У фінустанові зауважують, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.

Також там наголосили, що відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24. Це дає можливість купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив унікальну послугу – валютообмін у АТМ-Recycler. Відтепер українці можуть обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.

Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком.

Автор:
Ольга Колесніченко