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ПриватБанк вдвічі знизив вартість міжнародних переказів на період зимових свят
На честь свят ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнко, до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).
Як відправити переказ на закордонну картку
Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".
Щоб це зробити, необхідно:
- вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки;
- зазначити суму переказу;
- підтвердити операцію.
У фінустанові зауважують, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.
Також там наголосили, що відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24. Це дає можливість купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.
Нагадаємо, ПриватБанк запустив унікальну послугу – валютообмін у АТМ-Recycler. Відтепер українці можуть обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.
Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком.