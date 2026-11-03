ПриватБанк знову виставив на аукціон "Дніпро-Арену", знизивши стартову ціну на понад 20 млн грн

ПриватБанк виставив футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу з критим полем у місті Дніпро на відкритий аукціон зі стартовою ціною 90 963 900 гривень.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Це на 18,3%, або на 20,30 мільйона гривень, менше, ніж на попередніх торгах 27 жовтня, які не відбулися через відсутність заявок. Тоді стартова ціна після зниження становила 111,27 млн грн.

Що входить до лота

"Дніпро-Арена" розташована на вулиці Херсонській, 7. Стадіон відкрили після реконструкції у 2008 році. Він розрахований на 31 003 глядачів. Футбольне поле обладнане системами підігріву, автоматичного поливу та освітлення.

Тренувальна база розташована у лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ, на провулку Михайла Дідевича, 12 та 14. Її збудували у 1971 році, а реконструювали у 2010-му. До комплексу входять сім відкритих і одне крите футбольне поле, розраховане на 506 глядачів, котеджне містечко та два офісно-житлові корпуси. У них облаштовані медико-відновлювальний центр, басейн, тренажерний зал і приміщення для персоналу.

Хто може купити

Покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з юрисдикціями високого ризику, бути причетними до корупції, фінансування тероризму чи відмивання коштів. Також обмеження стосуються офшорних компаній із непрозорою структурою власності, олігархів і колишніх керівників або власників ПриватБанку.

Аукціон запланований на 9 листопада 2026 року. Торги проходитимуть через систему "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо, у вересні ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" один із найбільших спортивних об'єктів Дніпра — футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить понад 140,7 млн грн.