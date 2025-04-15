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Призначено ще один рейс поїзда Київ – Дніпро на Великодні свята: що відомо

УЗ, поїзд
19 квітня курсуватиме додатковий поїзд між Києвом і Дніпром. / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначила ще один рейс додаткового поїзда №220/219 сполученням Київ — Дніпро — Київ на 19 квітня. Рішення ухвалено з урахуванням підвищеного попиту пасажирів на цьому напрямку.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про графік 

  • Поїзд вирушатиме з Києва о 13:44 і прибуватиме до Дніпра о 21:00. 
  • У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:15 з прибуттям до Києва о 16:17.

Нагадаємо, раніше цей додатковий рейс уже був запланований на 18 та 21 квітня.

Квитки вже можна придбати:

  • в застосунку "Укрзалізниці"; 
  • на сайті booking.uz.gov.ua;
  •  у касах вокзалів.

Про додаткові рейси на Великдень

До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 сполученням Київ — Луцьк — Київ. Поїзд курсуватиме лише 17 квітня.

Також на період Великодніх свят УЗ призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ, який курсуватиме 18 та 21 квітня.

Автор:
Ольга Опенько