Проблема "сплячих дозволів": бізнес проти відновлення планових перевірок надрокористувачів

Державна служба геології та надр України опублікувала проєкт постанови Кабінету Міністрів України, який пропонує внести зміни до постанови №303. Зокрема, документ передбачає відновлення планових та позапланових перевірок надрокористувачів, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику.

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Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що там проаналізували проєкт і дійшли висновку, що необхідність внесення змін до законодавства у зв’язку з ризиком існування таких "сплячих дозволів" не в повній мірою узгоджується з поточною ситуацією.

Так, ухвалення постанови спрямоване на виявлення та запобігання утворенню лише 29 так званих "сплячих дозволів", проте під дію перевірок потраплять понад 300 підприємств.

Експерти ЄБА наголошують, що чинне законодавство вже передбачає можливість проведення позапланових перевірок у разі загрози правам громадян, довкіллю чи безпеці держави. Крім того, відповідно до Кодексу України про надра, підставою для припинення дії спеціального дозволу є невжиття заходів для усунення порушень після їх виявлення під час контролю.

"Це означає, що проблема "сплячих дозволів" може бути вирішена без необхідності масових перевірок усіх надрокористувачів", - підкреслюють в ЄБА.

Там додають, що в умовах воєнного стану значна частина підприємств галузі працює в надзвичайно складних умовах – через безпекові ризики, кадровий дефіцит, порушення логістичних ланцюгів та енергопостачання. А запровадження масштабних перевірок створить додатковий адміністративний та фінансовий тиск, що може призвести до зупинки виробничих процесів.

Тому в ЄБА не підтримують проєкт постанови та звертаються з проханням відхилити його.

Дозволи на родовища хочуть відібрати у нинішніх власників

Зауважимо, дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність декількох важливих тем, які ще до війни зникли з порядку денного.

"Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Настільки "поважним", що отримали їх практично безоплатно", - нагадав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він наполягає на ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу. Це питання необхідно вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів, адже це інтерес народу.

"А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України", - переконаний Гетманцев.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування ЄБА.