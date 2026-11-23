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Продажі нових авто в Україні різко впали: де найбільший спад і які моделі популярні
У жовтні 2026 року продажі нових легкових автомобілів скоротилися в усіх п'яти найбільших регіональних ринках України. Найбільше падіння зафіксували на Харківщині — на 45% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас Київ зберіг лідерство за кількістю проданих автомобілів.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
За даними асоціації, на п'ять регіонів-лідерів припало 65% усіх жовтневих продажів нових легкових автомобілів в Україні.
Де в Україні купували найбільше нових автомобілів
Найбільшим регіональним ринком залишилася столиця, де за місяць придбали 1813 нових легковиків. Це на чверть менше, ніж у жовтні 2025 року.
До п'ятірки лідерів увійшли:
- Київ — 1813 автомобілів, на 25% менше, ніж торік.
- Київська область — 487 автомобілів, скорочення на 36%.
- Дніпропетровська область — 353 автомобілі, скорочення на 42%.
- Львівська область — 294 автомобілі, скорочення на 27%.
- Харківська область — 253 автомобілі, скорочення на 45%.
Загалом у цих регіонах за жовтень придбали 3200 нових легковиків.
Найменше серед п'ятірки лідерів продажі скоротилися у Києві, тоді як найглибше падіння зафіксували на Харківщині та Дніпропетровщині.
Які нові автомобілі найчастіше купували
У жовтні найпопулярніші моделі відрізнялися залежно від регіону.
У Києві та Харківській області лідером продажів став Renault Duster.
На Київщині найбільшим попитом користувався Toyota Land Cruiser Prado, у Дніпропетровській області — Toyota RAV4, а на Львівщині — Skoda Kodiaq.
Попри загальне скорочення продажів, столиця зберігає суттєву перевагу над іншими регіонами за кількістю придбаних нових автомобілів.
Нагадаємо, за даними "Укравтопрому", у жовтні продажі нових автомобілів в Україні скоротилися приблизно на третину в річному вимірі. Загалом українці придбали близько 4,9 тис. нових легковиків. За десять місяців 2026 року продажі становили 53,5 тис. автомобілів, що на 12% менше, ніж за аналогічний період торік.