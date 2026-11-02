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Продажі Tesla в Європі зростають, попри конкуренцію з китайськими автовиробниками

Tesla, автосалон, автомомбілі
У Європі ростуть продажі електрокарів Tesla / Shutterstock

Продажі Tesla в Північній Європі зросли в жовтні, попри конкуренцію з китайськими автовиробниками. За місяць реєстрації автомобілів американської компанії Ілона Маска збільшилися на 248% у Швеції, на 131% у Норвегії та на 34% у Данії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Як зазначають аналітики, відновленню продажів сприяли порівняння з минулорічними показниками, вищі ціни на пальне, державні стимули та стійкий попит на електромобілі. Водночас ситуація в регіоні залишається різною, а конкурентний ландшафт — фрагментованим.

Успіхи у Норвегії та конкуренція в Данії

У Норвегії компанія зафіксувала найкращий жовтень за всю історію спостережень і стала найпопулярнішим автомобільним брендом країни з часткою ринку 9,8%. Водночас китайські бренди продовжили експансію, забезпечивши 22,5% реєстрацій нових легкових автомобілів, що є їхньою найвищою місячною часткою.

"Особливо в Норвегії люди загалом заможніші, ніж в інших частинах Європи, люди менше шукають дешевші пропозиції китайських брендів, ніж в інших європейських країнах", – пояснив Ріко Луман, старший економіст ING Research.

Для порівняння, частка ринку Tesla в Данії становила 0,73%. Там американський виробник поступився таким брендам, як BYD, Leapmotor, Xpeng та MG, які зайняли від 1,6% до 5,5% ринку кожна.

"Північна Європа досить відкрита для нових гравців, якщо вони є ефективними електромобілями. Саме це дозволило Tesla зайняти лідируючі позиції, і саме це дозволяє китайцям швидко набирати позиції", – зазначив Феліпе Муньос, керівник платформи Car Industry Analysis.

Позиції бренду на ринку

Tesla залишається одним із найсильніших європейських брендів електромобілів. Залежність компанії від моделей Model 3 та Model Y стикається зі зростанням конкуренції з боку виробників із ширшими модельними рядами.

У жовтні автовиробник повідомив, що завершив третій квартал із найбільшим портфелем замовлень на легкові автомобілі за чотири роки.

раніше повідомлялося, що кількість реєстрацій нових автомобілів Tesla у вересні зросла на кількох європейських ринках, продовживши відновлення продажів американського виробника електромобілів у регіоні.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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