Продажі у Prozorro Market перевищили 100 мільярдів гривень: які категорії найпопулярніші

Осяги продажів через електронний каталог для державних закупівель Prozorro Market досягли рекордної позначки у 100 мільярдів гривень. Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За даними відомства, завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів.

Які категорії найпопулярніші?

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія – вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн. Також замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого.

Серед інших популярних товарів:

пальне – 17,3 млрд грн;

ліки – 13,1 млрд грн;

дрони – 4 млрд грн;

медичні матеріали – 3,8 млрд грн;

м’ясо – 3,6 млрд грн.

Найбільшу частину е-каталогу адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

"Для держави ж це суттєва економія ресурсів — вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів. Зараз працюємо над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дозволять замовникам порівнювати ціни на товари", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

У Prozorro Market вже є перевірені постачальники та шаблони договорів. Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника із найбільш вигідною ціною.

Нагадаємо, Prozorro Market зекономив державі 2 млрд грн за перший місяць 2025 року. Для порівняння, за весь 2024 рік економія становила 4 млрд грн.