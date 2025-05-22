Продукти власних торгових марок EVA знову вразили міжнародних експертів

У травні 2025 року продукти власних торгових марок EVA здобули чотири нагороди на двох авторитетних міжнародних конкурсах у галузі private label: Vertex Awards 2025 та PLMA International Salute to Excellence Awards.

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На глобальному конкурсі Vertex Awards, що присвячений дизайну пакування ВТМ, отримали "срібло" два бренди EVA:

У категорії Redesigned Brand (редизайн бренду) відзнаку здобула ВТМ Level – серія засобів для укладки та догляду за волоссям на основі натуральних компонентів. Вони підходять як для домашнього використання, так і для салонних процедур.

У категорії Clothing (одяг, взуття, білизна) нагорода дісталась ВТМ Viv'en petty – бренд жіночих панчішно-шкарпеткових виробів, що відзначаються високою якістю, актуальними моделями та демократичною ціною.

"Дивлячись на упаковку колготок Viv’en petty, мені складно сказати, що це – просто дизайн. Тільки зазирнувши "за лаштунки", розумієш, що це – ціла творча вистава, і у кожного – головна роль. Уявіть: дизайнери, стилісти, моделі, візажисти, фотограф та оплески на "знято", а потім "другий акт" – кропітка робота графічних дизайнерів", – коментує шлях до перемоги Vivien petty заступниця директора департаменту власних торгових марок Анна Гороховик.

"Участь у конкурсі дозволила нам не лише вчергове заявити про себе на міжнародній арені, а й підтвердити: ми не просто створюємо візуал – ми формуємо образи, створюємо сміливий, усвідомлений, стратегічний дизайн, вирішуємо завдання бізнесу, формуємо бренди та надихаємо споживача. Обидва проекти, які отримали відзнаки, демонструють системний підхід до дизайну як інструменту брендингу: упаковка не лише привертає увагу, а й структурує сприйняття, робить продукт зрозумілішим та бажанішим для покупця", – поділилася керівниця відділу дизайну власних торгових марок Альона Копаєва.

Цьогоріч за перемогу у Vertex Awards змагались претенденти з 17 країн світу. Проєкти-номінанти традиційно оцінювали експерти галузі – професіонали у сфері роздрібної торгівлі, брендингу та дизайну.

Ще дві нагороди товари власних марок EVA здобули на PLMA International Salute to Excellence Awards 2025, де з понад 550 продуктів від 65 ритейлерів із 24 країн експерти обрали найкращі рішення у 81 категорії.

У номінації Skin Boosters (догляд за шкірою) відзначено маску для обличчя ABOUT face Peptide & Collagen, яка сприяє оновленню та підтягненню шкіри, освітлює пігментні плями, звужує пори та підвищує еластичність, має легку текстуру й підходить для будь-якого типу шкіри. Продукт здобув схвальні відгуки за вдалий формат, зручну упаковку, привабливу концепцію і хороший баланс ціни та якості.

"Успіх маски для обличчя ABOUT face Peptide & Collagen – результат глибокого розуміння потреб наших клієнтів та постійної роботи над якістю. Продукт поєднує ефективність сучасних інгредієнтів, зручний формат і доступну ціну. Формула забезпечує швидкий і помітний ефект: зволоження, підвищення пружності та здорове сяйво шкіри. Упаковка на одне застосування стала ідеальним рішенням для активного ритму життя наших клієнтів" – пояснила Катерина Кучер, бренд-менеджерка категорії "Догляд за обличчям і тілом" департаменту ВТМ мережі EVA.

У категорії Laundry Detergent & Care (прання та догляд за одягом) переміг кисневий порошок KONEN. Засіб видаляє складні забруднення, плями від вина, кави, ягід, дезодорантів і декоративної косметики. Підходить також для миття посуду, чищення скла та порцеляни, виробів із пластику та металу. Члени журі окремо відзначили функціональність та вдалий дизайн пакування продукту.

"Ми створили продукт, що полегшує домашні справи – універсальний та справді ефективний. Маючи лише цей засіб під рукою, можна легко прибрати, випрати речі або впоратися зі складними забрудненнями. Він вже отримав багато схвальних відгуків від користувачів, а відзнака авторитетного журі підтвердила, що наша стратегія створення корисних, простих у використанні та доступних продуктів – дійсно працює. Ефективність, зручність і сучасний підхід цінують споживачі та експерти у всьому світі", – підкреслила Ірина Фурман бренд-менеджерка напряму "Побутова хімія" департаменту ВТМ мережі EVA.

Урочисте нагородження переможців Vertex Awards та PLMA International Salute to Excellence Awards відбулось 19-20 травня в Амстердамі.

"Участь у міжнародних конкурсах – це не просто про нагороди, а про відповідальність тримати високу планку. Ринок змінюється: з’являються нові тренди, зростають очікування споживачів. Щоб залишатися в авангарді, треба створювати якісні продукти, що виділяються, запам’ятовуються, викликають емоцію й довіру. Мета кожної власної торгової марки EVA – стати lovemark. Я пишаюся нашою командою – професіоналами, які однаково уважні до всього: і до рецептур, і до деталей упаковки, і до досвіду клієнта. Ці нагороди, а також любов вимогливого українського споживача – наша спільна перемога", – підсумувала Галина Ободець, директорка департаменту ВТМ мережі EVA.

Компанія розвиває напрям private label з 2010 року. Наразі портфель EVA включає 65 власних торгових марок – понад 5000 SKU майже у всіх категоріях, представлених в асортименті. За підсумками минулого року частка ВТМ у продажах компанії в натуральному вимірі склала 36,1% (порівняно 33,9% у 2023-му).