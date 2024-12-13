Програму фінансування встановлення альтернативних джерел енергії продовжать на наступний рік

Уряд продовжує фінансування програми встановлення альтернативних джерел енергії для громадян та бізнесу на наступний рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, отримати гранти та пільгові кредити для того, щоб встановити сонячні станції, накопичувачі енергії та інше енергетичне обладнання можуть бізнес, ОСББ та приватні домогосподарства.

Шмигаль також повідомив, що програмами доступного кредитування вже скористалися сотні представників підприємницької діяльності та приватних будинків.

Також він додав, що за програмою грантів для ОСББ "ГрінДім" вже є 121 проект, і ця кількість постійно зростає.

Нагадаємо, нещодавно уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду Енергоефективності "ГрінДІМ". Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.

Зауважимо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Детальніше про державні програми фінансування для компенсації витрат на альтернативні джерела енергії читайте в матеріалі Delo.ua.