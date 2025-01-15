Проєкт добудови Хмельницької АЕС має затверджене ТЕО, кошториси будуть під кожний етап – депутат

Проєкт добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС має чинне техніко-економічне обґрунтування, затверджене урядом. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, коментуючи інформацію про відсутність ТЕО, пише ТСН.ua.

За його словами, техніко-економічне обґрунтування було пройдено і затверджено Кабміном у 2018 року, і необхідності повторно проводити цю процедуру немає.

"Спекуляції щодо ТЕО проєкту позбавлені будь-якого раціонального підходу... Після прийняття закону буде докладний план, поетапність добудови, де будуть кошториси під кожен етап, з актуальними цифрами, з актуальними даними. І все одно це все буде погоджуватися, це все буде відкрито здійснюватися. Всі закупівлі будуть через "Прозорро", – зазначив парламентар.

Він також прокоментував заяви критиків будівництва атомної генерації про начебто відсутність потреби в додаткових 2,2 ГВт атомної генерації. Нагорняк пояснив, що ключовий аргумент всіх опонентів будівництва у тому, що "зараз це не на часі, що про це треба починати думати після війни". Однак, на його думку, саме зараз є унікальна можливість зробити втричі швидше, ніж це відбувається в звичайних умовах.

"Тому що виготовлення кожного реактора займає декілька років у кращому випадку, будується під кожну станцію. А у нас є унікальна можливість, коли реактори вже готові, і вони технологічно ідеально підходять до нашої Хмельницької станції. Вони можуть достатньо швидко бути встановлені, і станція буде закінчена", – наголосив нардеп.

Хмельницька АЕС розташована у Нетішині на Хмельниччині. Раніше в пресслужбі "Енергоатому" зазначили, що добудова енергоблоків №3 і №4 ХАЕС – один із пріоритетів компанії. Їх запуск дозволить суттєво збільшити генерацію електроенергії та посилить енергетичну незалежність країни. Готовність енергоблоків складає 80% та 25% відповідно.

Глава Міненерго Герман Галущенко зазначав, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС додасть 2,2 ГВт в енергосистему з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну.

Однак добудову ХАЕС різко критикують, зокрема ця ініціатива була однією з причин подачі у Верховну Раду проєкту постанови про звільнення Галущенка. Причина – корупційна складова.

Сьогодні нардеп Ярослав Железняк написав, що фінансування ідеї добудови енергоблоків буде за рахунок підняття тарифів, в першу чергу – для населення. Голосування за законопроєкт заплановано на 16 січня.