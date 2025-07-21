Проєкт She Drives масштабувався: жінок навчатимуть на водійок вантажівок

Проєкт She Drives, ініційований Міністерством розвитку громад та територій у співпраці з ООН Жінки, виходить на новий рівень. Відтепер у межах програми стартує підготовка жінок до роботи водійками вантажного транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінрозвитку громад та територій.

She Drives розширює напрямки

Раніше програма She Drives була спрямована виключно на навчання жінок водінню автобусів. Відтепер до неї додано компонент із підготовки водійок вантажівок.

Учасниці нового етапу зможуть:

пройти навчання та отримати водійські права категорій C і CE;

здобути сертифікат міжнародного зразка "Код 95";

набути практичних навичок керування вантажним транспортом.

Це розширення дає жінкам ще більше можливостей для професійної реалізації в галузі, яка традиційно вважається "чоловічою".

Розширення програми має на меті допомогти жінкам отримати роботу у сфері вантажних перевезень та пройти перекваліфікацію відповідно до актуальних потреб ринку праці.

Важливо: у межах продовження проєкту учасниці, які раніше розпочали навчання на категорії "C" та "CE" за підтримки іншого міжнародного проєкту, матимуть можливість його завершити.

На цей момент новий набір не проводиться. Охочі долучитися до програми в майбутньому можуть залишити свої контактні дані за посиланням.

Зазначається, що команда проєкту She Drives продовжує підтримувати жінок, які завершили навчання на водійок автобусів. Також активно розвиваються партнерства з комунальними підприємствами для створення нових кар’єрних можливостей для учасниць.

У межах цієї роботи передбачено:

індивідуальні консультації з підготовки резюме та проходження співбесід;

аналіз умов праці на підприємствах;

збір і поширення історій успіху випускниць;

моніторинг працевлаштування після завершення навчання;

тренінги для керівного складу комунальних підприємств на теми корпоративного управління, управління ризиками та впровадження принципів гендерної рівності в менеджменті.

Проєкт спрямований не лише на підготовку, а й на довгострокову підтримку учасниць на шляху до працевлаштування.

Дефіцит робочих рук

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.