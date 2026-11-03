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Промислове виробництво в Україні прискорило падіння: як змінилися показники у вересні
Промислове виробництво в Україні у вересні 2026 року скоротилося на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Загалом за підсумками січня–вересня падіння випуску промислової продукції становить 1,9% у річному вимірі.
Згідно з останніми статистичними даними, у вересні 2026 року падіння промвиробництва прискорилося до 9,2% відносно вересня 2025 року.
Динаміка промислового сектору залишається нестабільною впродовж усього року:
- Початок 2026 року відзначився суттєвим падінням випуску — на 8,1% у річному вимірі в січні, що сформувало скорочення за січень–лютий на рівні 4,6%.
- У квітні галузь продемонструвала тимчасове відновлення із зростанням на 1,2%, завдяки чому спад за підсумками чотирьох місяців сповільнився до 0,4%.
Основною причиною просідання залишається сектор постачання електроенергії та газу, який протягом 2026 року тягне загальний індекс донизу через наслідки обстрілів та масштабні ремонтні кампанії.
У переробній промисловості спостерігається різноспрямована ситуація: легка та харчова промисловість зберігають помірне зростання за рахунок внутрішнього попиту, тоді як металургія опинилася під найбільшим тиском через високу вартість електроенергії, російські атаки, кадровий дефіцит, а також нові квоти ЄС та механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM.
Нагадаємо, за підсумками 2025 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 2,4%.