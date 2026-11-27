У листопаді 2026 року індикатор ділової впевненості в українській промисловості знизився до мінус 9,6%. Підприємства очікують скорочення виробництва та кількості працівників, а також підвищення цін на свою продукцію.

Як пише Dilo, про це свідчать результати листопадового опитування Держстату.

Як змінилися настрої бізнесу

Порівняно з жовтнем індикатор ділової впевненості в промисловості знизився на 2,2 відсоткового пункта. У переробній промисловості він становив мінус 10,1%, скоротившись на 1,6 в.п.

Індикатор ділового клімату в промисловості знизився на 0,3 в.п. — до плюс 0,1%. У переробній промисловості показник становив мінус 0,1%.

Чого очікують підприємства

Опитування показало, що промислові підприємства мають недостатньо замовлень. Баланс оцінки поточного попиту становив мінус 34,8%, а в переробній промисловості — мінус 36,2%.

Також підприємства повідомили про такі показники:

очікуване скорочення виробництва протягом наступних трьох місяців — мінус 4% у промисловості та мінус 8% у переробній галузі;

оцінка експортних замовлень — мінус 26,4% і мінус 32,5% відповідно;

оцінка запасів готової продукції — мінус 10% і мінус 13,8% відповідно.

Крім того, у найближчі три місяці промислові підприємства очікують підвищення відпускних цін на свою продукцію та скорочення кількості працівників.

Водночас наявних замовлень підприємствам у середньому вистачає на чотири місяці роботи.

Нагадаємо,промислове виробництво в Україні у вересні 2026 року скоротилося на 9,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Загалом за підсумками січня–вересня падіння випуску промислової продукції становиив 1,9% у річному вимірі.