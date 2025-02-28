Protect Solutions Ukraine сприяє підготовці нової генерації лікарів: у Києві відбулося навчання з ультразвукової діагностики

Українські медики продовжують вдосконалювати свої навички навіть у складних умовах війни. У Києві відбувся навчальний захід для лікарів ультразвукової діагностики (УЗД) та спеціалістів із ботулінотерапії.

Захід, який організувала компанія Protech Solutions Ukraine в партнерстві з нейрошколою ботулінотерапії Farmas, зібрав провідних фахівців, які поділилися своїм досвідом і розповіли про нові методики роботи.

"Це навчання лікарів ультразвукової діагностики. Майже щовихідних по всій країні проводяться навчальні цикли з різних тем та спеціальностей. Деякі навчання проходять в офісі, де представлена майже вся лінійка ультразвукового обладнання General Electric. Інші – на виїздах, як сьогодні, із залученням спікерів. Через війну багато лікарів виїхали з України, тому важливо навчати нове покоління працювати з ультразвуковими апаратами та іншими методиками", — зазначила власниця та керуючий партнер компанії Protech Solutions Ukraine Наталія Тугай.

Одним із ключових напрямів навчання стало ультразвукове дослідження нервової системи, що є особливо важливим в умовах війни та значного збільшення кількості пацієнтів із травмами.

"Дослідження нервової системи за допомогою УЗД в умовах війни набуває критичного значення. Ми розглядали основи ультразвуку, які допоможуть лікарям у діагностиці травм нервової системи. Головне – продовжувати навчання та вдосконалювати майстерність, аби максимально ефективно допомагати пацієнтам", — розповіла завідувачка відділення ультразвукової та функціональної діагностики Наталія Репіна.

Окремий блок заходу був присвячений ботулінотерапії – сучасному методу лікування неврологічних патологій.

"Сьогоднішній захід – чергова школа навчання для неврологів, фізичних терапевтів, реабілітологів. УЗД-контроль стає обов’язковою навичкою для кожного лікаря, а ті, хто ним володіють, отримують значну перевагу в клінічній практиці", — зазначила медичний радник нейрошколи ботулінотерапії Farmas Світлана Любінець.

Лікарі, які відвідали цей навчальний захід, зазначили, що отримані знання та практичні навички є вкрай важливими для їхньої професійної діяльності. Вони підкреслили, що такі тренінги дають змогу не лише ознайомитися з новітніми методиками, а й відпрацювати їх на сучасному обладнанні.

Особливо корисними такі навчання є для лікарів-неврологів, які працюють із пацієнтами, що потребують точного діагностування та ефективного лікування за допомогою ботулінотерапії.

У Protect Solutions Ukraine наголосили, що такі освітні заходи відбуваються регулярно, як у форматі виїзних майстер-класів, так і на базі офісу компанії, де представлене сучасне ультразвукове обладнання.

Усю актуальну інформацію щодо наступних навчань можна знайти:

на офіційному сайті компанії;

на сторінках у Facebook та Instagram.

Довідково:

Protech Solutions Ukraine — офіційний дистриб’ютор світових брендів медичного обладнання, який понад 15 років працює на українському ринку. Компанія забезпечує комплексне постачання медичного обладнання та меблів, а також надає сервісні послуги та проводить навчання для медичних працівників. Щороку в навчальному центрі Protech Solutions Academy підвищують кваліфікацію понад 3 тисячі лікарів.