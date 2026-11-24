В Україні розглядають можливість підвищення тарифів на пасажирські перевезення залізницею у 2027 році. Йдеться про перегляд вартості квитків, перевезення багажу та вантажобагажу у внутрішньому сполученні.

Як пише Dilo, про це йде мова в пояснювальній записці до проєкту наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

За попередніми розрахунками, індексація тарифів може забезпечити додаткові надходження на рівні майже 2 млрд грн. Ці кошти допоможуть скоротити дефіцит фінансування Укрзалізниці та зменшити збитковість пасажирських перевезень.

Водночас остаточного рішення про підвищення вартості квитків поки немає. Наразі розглядають можливі сценарії перегляду тарифів.

Чому хочуть переглянути ціни

Однією з причин обговорення індексації є складна фінансова ситуація в пасажирському сегменті "Укрзалізниці".

Крім того, у 2027 році прогнозують скорочення пасажирських перевезень. Очікуваний пасажирообіг становитиме 11,259 млрд пасажиро-кілометрів - це на 24% менше за запланований показник 2026 року.

На прогноз впливають не лише зменшення кількості пасажирів, а й скорочення відстаней, на які вони подорожують.

Як війна впливає на рух поїздів

Серед основних причин скорочення пасажиропотоку - погіршення безпекової ситуації та зміни в русі поїздів.

Через російські обстріли пошкоджуються залізнична інфраструктура та рухомий склад. На окремих ділянках зменшується пропускна спроможність, а деякі маршрути доводиться скорочувати або тимчасово скасовувати.

Зокрема, обмеження можуть стосуватися сполучення з Барвінковим, Ізюмом, Сумами та Лозовою. Також можливе скорочення маршрутів на напрямках Запоріжжя та Дніпра.

Додатково на кількість поїздок впливають евакуація населення, тимчасове припинення руху та затримки поїздів під час повітряних тривог.

Скільки грошей може отримати УЗ

За попередніми оцінками, перегляд тарифів на пасажирські перевезення може дати близько 2 млрд грн додаткового економічного ефекту.

У Міністерстві розраховують, що це допоможе зменшити прогнозований дефіцит коштів Укрзалізниці у 2027 році. Також додаткові надходження мають скоротити збитковість внутрішніх пасажирських перевезень.

У пояснювальній записці зазначається, що можливість індексації пасажирських тарифів розглядають уперше після останнього перегляду у 2021 році.

Таким чином, у 2027 році вартість поїздок залізницею в Україні може змінитися. Однак конкретні розміри підвищення та дату його запровадження поки не визначено.

Нагадаємо, щомісяця з АТ "Укрзалізниця" звільняється близько 1,5 тис. працівників, а кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тис. Головними причинами відтоку кадрів є неконкурентний рівень зарплат та складні умови праці.