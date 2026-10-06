ПУМБ пропонує до 17% річних за гривневим депозитом "Дохідний ПЛЮС"

Не ховайте гроші в шухляди – вони можуть приносити дохід у ПУМБ до 17% річних за депозитом.

"Дохідний ПЛЮС" – акційний депозит ПУМБ у гривні для нових коштів із підвищеними ставками, щомісячною виплатою відсотків та оформленням у застосунку.

Заощадження можуть не просто зберігатися, а й приносити дохід. ПУМБ запускає "Дохідний ПЛЮС" – короткостроковий гривневий депозит із вигідними умовами для нових коштів.

Умови депозиту:

16% річних – на 3 місяці;

17% річних – на 6 місяців;

мінімальна сума – 500 грн;

відсотки виплачуються щомісячно на картку ПУМБ.

Як працює депозит

"Дохідний ПЛЮС" відкривається за рахунок нових коштів. Це різниця між сумою залишків власних коштів на момент відкриття депозиту та їхнім залишком станом на 24.09.2026.

Самостійно розраховувати доступну суму не потрібно – застосунок ПУМБ автоматично визначить, скільки нових коштів клієнт може розмістити на депозиті.

Пропозиція діє з 01.10 до 30.12.2026 на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

Більше деталей – на сайті ПУМБ та у застосунку банку.

ПУМБ – 35 років надійної роботи на ринку

ПУМБ довіряють понад 2,5 млн українців та 185 тис. бізнесів. За актуальними даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП-4 банків України за розміром строкового депозитного портфеля фізичних осіб у гривні та до 10 найбільших банків України за іншими ключовими показниками.

"Дохідний ПЛЮС" – можливість зберігати свої кошти та отримати до 17% річних у банку, якому довіряють мільйони українців.

Оформлюйте акційний депозит у застосунку ПУМБ та дайте своїм заощадженням можливість працювати на вас.

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