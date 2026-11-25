Російський правитель Володимир Путін доручив уряду до кінця 2026 року затвердити програму будівництва центрів обробки даних у вугледобувних регіонах — Республіці Саха (Якутія) та Кемеровській області. Це рішення ухвалене після жовтневої серії українських ударів по російських дата-центрах, які раніше були зосереджені переважно в центральній частині країни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У жовтні українські сили уразили дата-центри "Яндекса", VK, "Сбера", Федеральної податкової служби та інших структур у Ленінградській, Володимирській, Калузькій, Нижньогородській, Рязанській і Саратовській областях Росії.

Через це серед російських компаній зріс попит на оренду закордонних потужностей, а в російському уряді почали розглядати розміщення дата-центрів для штучного інтелекту в "дружніх" країнах, проте в Мінцифри РФ наполягають, що бізнес має залишатися всередині країни та ховати сервери під землею.

Ідея серверів у шахтах та оцінки витрат від фахівців

Раніше із пропозицією розміщувати центри обробки даних у відпрацьованих вугільних шахтах виступав губернатор Кузбасу Ілля Середюк, який пропонував опускати туди монолітні багатоповерхові конструкції замість витрат на рекультивацію виробок і наземні системи охолодження. Попередні розрахунки вже засвідчили, що підземні об'єкти коштуватимуть щонайменше на 30–40% дорожче за звичайні надземні споруди.

Як зазначав аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін, розміщення інфраструктури в колишніх шахтах Сибіру та Якутії збільшить витрати щонайменше у два-п'ять разів через необхідність прокладати глибоко під землю оптоволокно й електромережі, відводити ґрунтові води, працювати з геологічними ризиками та забезпечувати вахтову роботу персоналу.

Крім того, за словами керівника профільного напряму компанії CHINT у Росії Петра Істоміна, перенесення великих дата-центрів в азійську частину Росії створить дисбаланс, оскільки основні споживачі трафіку залишаються в московському регіоні, а затримка передачі даних між Кузбасом і Москвою сягатиме до 70 мілісекунд, що стане недоліком для фінансових операцій і чутливих до затримок сервісів.

Що відомо про пошкодження дата-центрів

8 жовтня на території верстатобудівного заводу "Саста" в місті Сасово Рязанської області РФ сталася пожежа. На території підприємства розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". Після інциденту в роботі сервісів "Яндекса" зафіксували масштабний збій.

Наступного дня українські безпілотники пошкодили ще один дата-центр компанії — цього разу в Калузі.

Таким чином, пошкодження двох об’єктів створило для "Яндекса" додаткові труднощі з відновленням інфраструктури. Тривалість ремонту та заміни обладнання, а також можливе підвищення цін на хмарні послуги залежатимуть від вартості техніки й можливостей її постачання.

Раніше Росія почала бити по дата-центрам у Києві.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора "Омега Телеком".