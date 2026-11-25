Очільник Кремля Володимир Путін закликав нафтові компанії активніше розвивати нафтопереробні заводи на Далекому Сході та Сибіру після того, як українські дрони атакували практично всі великі НПЗ у європейській та центральній частині Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

"Потрібно приділяти особливу увагу розвитку нафтопереробки та нафтохімії на сході країни, зростанню індустріальних можливостей цього стратегічно значущого регіону Росії", - сказав Путін.

Він констатував, що поточна ситуація на ринку нафтопродуктів "залишається непростою.

З початку року українські безпілотники понад 110 разів атакували російські нафтозаводи, і лише поодинокі підприємства, у Східному Сибіру та на Далекому Сході, виявились недосяжними для дронів. Жодного разу не підпадали під атаки Ангарський НПЗ в Іркутській області (потужністю 204 тисячі барелів на добу); Комсомольський та Хабаровський НПЗ у Хабаровському краї (166 тисяч барелів на добу); Ачинський НПЗ у Красноярському краї (150 тисяч барелів на добу); Яйський НПЗ у Кемеровській області (132 тисячі барелів на добу).

Усі заводи в європейській частині Росії, а також низка НПЗ у Сибіру неодноразово підпадали під атаки. А в результаті останньої, листопадової серії нальотів 16 із них отримали пошкодження та повністю або частково зупинили випуск палива.

Припинили переробку нафти, зокрема, "Норсі" у Нижегородській області, "Янос" у Ярославлі та Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти". Також 90% потужності втратив Рязанський НПЗ, що забезпечує у тому числі Москву та столичний регіон. Найбільший у Росії Омський НПЗ втратив половину потужностей переробки, стільки ж втратив Волгоградський НПЗ. Завод Кінеф під Ленінградом, другий за обсягами в Росії, працює лише на третину потужності.

Путін поскаржився, що Україна не припиняє атак на НПЗ

Путін також заявив, що Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи, попри нібито пряме прохання президента США Дональда Трампа утриматися від таких ударів. У відповідь він пригрозив новими діями з боку Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував у соцмережі X на скаргу Путіна на удари по НПЗ.

"Якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах, він може наказати закінчити війну. Якщо він не хоче, щоб уражали його військові кораблі, він може наказати закінчити війну", – написав Сибіга.

Він також нагадав, що Путін, за його словами, втратив цього року на полі бою 432 тисячі російських солдатів, не наблизившись до цілей вторгнення. На думку Сибіги, вони диктатора не хвилюють.

"Припиніть скаржитися. Закінчіть війну", – закликав міністр.

При цьому українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти.

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та область. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпромнєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.

18 листопада безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинились одразу два нафтопереробні заводи — Ільський та Афіпський.

Нова криза нафтопереробки вже вилилася у дефіцит палива на АЗС у регіонах, де з'явилися обмеження на продаж бензину.

Наразі ліміти на відпуск пального діють у Москві та Московській області, Ленінградській, Карелії, Архангельській, Тамбовській і Нижегородській областях, Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, Томській і Новосибірській, Пензенській областях.