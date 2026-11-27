Українська мережа закладів швидкого харчування “Пузата Хата” розширила присутність у Києві, відкривши ресторан у торговельно-розважальному центрі “Аладдін”. Це вже 45-та локація компанії в Україні.

Як пише Dilo, про запуск нового ресторану компанія повідомила на своїй офіційній сторінці.

Новий заклад площею 780 кв. м розмістився на другому поверсі торговельного центру.

Повідомляється, що ресторан працює у звичному для мережі форматі, який поєднує обслуговування в залі, видачу замовлень із собою (take-away) та доставку.

В асортименті представлені традиційні страви української кухні, сезонні пропозиції, десерти та напої.

Про мережу ресторанів "Пузата хата"

"Пузата хата" – найбільша мережа ресторанів сучасних українських страв в Україні. Перший ресторан був відкритий у Києві у 2003 році.

Окрім Києва та Київської області (де зосереджена найбільша кількість точок), ресторани працюють у Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Луцьку. Станом на осінь 2026 року мережа налічує 45 закладів.

Щороку ресторани "Пузата хата" відвідують близько 20 млн українців.

Нагадаємо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні, KFC — 3,66 млрд грн, а “Пузата Хата” — 1,43 млрд грн. Українська мережа увійшла до трійки лідерів, акумулювавши обороти через дві пов’язані компанії і ставши єдиним локальним брендом поряд із міжнародними гравцями.