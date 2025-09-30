- Категорія
П’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру з України
Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" визначила п’ятірку найбільших експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році (вересень 2024 – серпень 2025).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрцукру".
За даними аналітиків, лідерами за обсягами експорту стали:
- "Радехівський цукор";
- "Астарта-Київ";
- "Укрпромінвест-Агро";
- "Аспік Груп";
- Теофіпольський цукровий завод.
Сукупно ці п’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому маркетинговому році.
Нагадаємо, що у 2024/25 МР Україна поставила на зовнішні ринки 580 тис. тонн цукру на загальну суму 294 млн доларів.
В Україні скоротиться виробництво цукру
В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.
Протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.
Лідерами з вирощування буряку залишаються традиційні регіони: Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Полтавщина.
Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т.
У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.