Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,79

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

П’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру з України

цукор
Фото: Depositphotos

Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" визначила п’ятірку найбільших експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році (вересень 2024 – серпень 2025).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрцукру".

За даними аналітиків, лідерами за обсягами експорту стали:

  • "Радехівський цукор"; 
  • "Астарта-Київ";
  • "Укрпромінвест-Агро";
  • "Аспік Груп";
  • Теофіпольський цукровий завод.

Сукупно ці п’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому маркетинговому році.

Нагадаємо, що у 2024/25 МР Україна поставила на зовнішні ринки 580 тис. тонн цукру на загальну суму 294 млн доларів.

В Україні скоротиться виробництво цукру

В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.

Протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру. 

Лідерами з вирощування буряку залишаються традиційні регіони: Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Полтавщина. 

Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т. 

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн. 

Автор:
Світлана Манько