П’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру з України

Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" визначила п’ятірку найбільших експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році (вересень 2024 – серпень 2025).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрцукру".

За даними аналітиків, лідерами за обсягами експорту стали:

"Радехівський цукор";

"Астарта-Київ";

"Укрпромінвест-Агро";

"Аспік Груп";

Теофіпольський цукровий завод.

Сукупно ці п’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому маркетинговому році.

Нагадаємо, що у 2024/25 МР Україна поставила на зовнішні ринки 580 тис. тонн цукру на загальну суму 294 млн доларів.

В Україні скоротиться виробництво цукру

В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.

Протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.

Лідерами з вирощування буряку залишаються традиційні регіони: Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Полтавщина.

Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.