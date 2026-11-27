"Укрзалізниця" провела перші п'ять онлайн-аукціонів з продажу непрофільної нерухомості в державній системі "Прозорро.Продажі". Загальна сума продажів склала 191,5 млн грн: під час торгів початкова вартість лотів у 66,4 млн грн зросла майже втричі.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі".

За п'ять об'єктів у Черкаській, Львівській, Кіровоградській, Вінницькій та Рівненській областях змагалися 17 учасників.

Які об'єкти продали найдорожче

Найбільшу ціну учасники запропонували за спортивний комплекс "Локомотив" у Львові, а найвищу конкуренцію зафіксували на торгах за магазин на Черкащині:

спорткомплекс "Локомотив" у Львові (основна будівля площею понад 2, 1 тис. кв. м, павільйон, велобокси, спортмайданчик і 77 одиниць рухомого майна) продали за 90 млн грн — двоє учасників підняли стартову ціну з 36, 6 млн грн у 2, 5 раза;

магазин "Ювілейний" у Черкаській області площею понад 2, 2 тис. кв. м купили за 82 млн грн при стартовій ціні 13, 1 млн грн — за лот змагалися вісім учасників, а вартість зросла більш ніж у шість разів;



майно Адабаського кар'єру на Кіровоградщині (45 будівель і споруд площею майже 7,6 тис. кв. м та 151 одиниця рухомого майна) троє учасників розіграли за 15,3 млн грн при стартовій ціні 14,4 млн грн;

адміністративну будівлю на Вінниччині площею понад 460 кв. м продали вдвоє дорожче за старт — двоє учасників підняли ціну з 2, 15 млн до 4 млн грн;

будівлю прохідної вантажного двору в Рівному продали двом учасникам за 205,7 тис. грн при стартовій вартості 169, 7 тис. грн.

У "Прозорро.Продажі" зазначили, що розпродаж непрофільних активів є частиною програми оптимізації витрат "Укрзалізниці". Це дозволяє зменшити витрати на майно, що не використовується, а виручені кошти стають додатковим джерелом надходжень.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" виставила на аукціони понад 2,3 тис. кв. м нерухомості в різних регіонах України. Приміщення можна орендувати під склади, офіси, виробництво, торгівлю, спортивні та соціально-побутові послуги.