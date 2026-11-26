Філії "Газмереж" у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях отримають 60 газових генераторів загальною вартістю понад 73 млн грн. Обладнання використовуватимуть для резервного живлення об’єктів газорозподільної системи під час відключень електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Що отримають філії в регіонах?

За даними "Газмереж", до регіонів надходійдуть генератори різної потужності. Серед них є як малі установки для автономної роботи окремих локальних об’єктів, так і великі агрегати потужністю понад 100 кВт.

Першу частину обладнання філії вже прийняли та монтують на об'єктах, а решта одиниць надходитиме відповідно до затверджених графіків поставок.

Регіони отримають генератори різної потужності

Закупівлю та передачу обладнання здійснює Фонд підтримки енергетики України під адмініструванням Секретаріату Енергетичного Співтовариства та за сприяння Міністерства енергетики України.

"Для газорозподільної системи резервне живлення – це можливість продовжувати роботу під час відключень електроенергії, підтримувати критичні процеси й не залежати від тривалості знеструмлення", – голова правління "Газорозподільних мереж України" Людмила Кіндер.

Раніше повідомлялося, що "Газмережі" вже реалізували 140 об’єктів розподіленої газової генерації. До кінця року компанія планує завершити ще 86.