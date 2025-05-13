Рада бізнес-омбудсмена допомогла нафтотрейдеру заощадити майже 9 млн грн на податках

Завдяки втручанню Ради бізнес-омбудсмена (РБО), компанії, що займається оптовою торгівлею нафтопродуктами, вдалося скасувати майже 9 млн грн податкових донарахувань.

Про це йдеться на порталі РБО.

Зазначається, що компанія звернулася до Ради бізнес-омбудсмена з приводу того, що податкова нарахувала їй податкові зобов’язання майже на 12 мільйонів гривень, включаючи податок на прибуток, ПДВ та акцизний податок.

Причиною претензій податкового органу стали сумніви щодо реальності операцій закупівлі та подальшого продажу пального компанією. Податківці також вказували на відсутність погодження маршрутів транспортування нафтопродуктів з Національною поліцією та на "ризиковий" статус деяких контрагентів компанії, які фігурували у кримінальних провадженнях.

Однак, Рада бізнес-омбудсмена ретельно вивчила обставини справи та надала вагомі аргументи на захист компанії. Старша інспекторка Ради наголосила, що компанія надала повний пакет первинних документів, які підтверджують реальність усіх господарських операцій, поставлених під сумнів податковою.

Також разом із компанією було зібрано додатковий пакет доказів, аби підтвердити, що відповідно до чинного законодавства маршрути постачання дизельного пального (поставки якого були під сумнівом) не потребують погодження з Нацполіцією.

Відтак твердження податківців про нереальність операцій були передчасними та безпідставними. А інформація про ризиковість контрагентів з’явилася вже після здійснення операцій, тож вона не може свідчити про недобросовісність самої компанії. Ці аргументи Рада детально виклала в офіційному листі до ДПС України.

Врахувавши надані Радою бізнес-омбудсмена аргументи, Податкова служба переглянула своє рішення та скасувала понад 8,94 млн грн податкових донарахувань. Про яку саме компанію йдеться, не зазначається.

Нагадаємо, протягом липня-вересня 2024 року рада бізнес-омбудсмена отримала 278 скарг від українського бізнесу, закривши 145 справ та продовжуючи розслідування ще 92. Завдяки втручанню Ради підприємцям вдалося заощадити 156 млн грн.