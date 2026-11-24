Верховна Рада ухвалила постанови № 16207 та № 16191, якими рекомендує Кабінету Міністрів переглянути правила роботи підприємств під час жовтий рівень повітряної загрози.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Як зміняться правила роботи бізнесу

У постанові №16191 йдеться про рекомендацію до уряду України щодо дозволу підприємствам, які не мають тимчасових або постійних укриттів у приміщеннях чи на своїй території, продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги за згодою працівників. За цю постанову проголосував 301 нардеп.

У постанові №16207 йдеться про рекомендацію до уряду переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози. Рада рекомендує дозволити підприємствам працювати під час жовтого рівня тривоги за умови письмової згоди співробітників. За цю постанову проголосували 302 народних депутати.

Згідно з ухваленими постановами, порядок роботи передбачає такі правила:

заклади самостійно вирішуватимуть, чи продовжувати роботу під час сигналу тривоги;

працівники зможуть самостійно оцінювати ризики та залишати робоче місце, щоб пройти до укриття;

роботодавці зобов’язані інформувати персонал і відвідувачів про повітряну тривогу, проводити інструктажі та забезпечувати заходи безпеки.

Наступним кроком Кабінет Міністрів має внести відповідні зміни до нормативних актів.

Нагадаємо, спочатку уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору. Згода колективу більше не діє.

Проте представники ритейлу та ресторанної сфери наголошували, що виконати такі умови просто нереально. Серед головних перепон називали колосальні витрати, складність переобладнання орендованих площ, технічну невизначеність із розрахунками та ризик тиску під час перевірок.

Зрештою, через критику бізнес-спільноти, хвилю петицій та ризик згортання ринку, уряд відстрочив вимогу про обов’язкове укриття для бізнесу для роботи під час "жовтого" рівня тривоги до 4 березня 2027 року.