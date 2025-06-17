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Рада підтримала створення Єдиного реєстру військовослужбовців в Україні

військовий
В Україні запрацює Єдиний державний реєстр військовослужбовців

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

 Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових", - наголосив він.

Цей електронний реєстр дозволить:

  • швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад;
  • автоматично формувати аналітику про резерв;
  • мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.

Ключовою новацією стане Military ID, цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації.

Як зазначив Умєров, на основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн, зокрема через застосунок "Армія+".

Реєстр функціонуватиме лише в Україні, а всі дані перебуватимуть під надійним контролем Центру реагування на кіберінциденти. Система мінімізує збір персональної інформації, не зберігаючи даних про звання, спеціальність чи бойові завдання.  

Раніше повідомлялося, що в Україні запустять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, який стане базою для створення сучасної системи електронних послуг для військових і вдосконалення процесу військового обліку. Законопроєкт №12066, що передбачає створення реєстру, був ухвалений в цілому Верховною Радою 18 грудня.

Автор:
Тетяна Бесараб