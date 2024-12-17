Рада продовжила й розширила митні пільги для дронів та відтермінувала Євро-6 для вантажівок

Верховна Рада на засіданні 17 грудня прийняла одразу за основу і в цілому (з урахуванням пропозицій профільного комітету) законопроекти №12266 щодо змін у Податковий кодекс та №12267 щодо змін у Митний кодекс.

За схвалення першого обидва рази проголосував 331 депутат, а другого - 332 і 335 депутатів відповідно. Йдеться про продовження на наступний рік податкових та митних пільг, зокрема щодо дронів і комплектуючих до них. Так, документом передбачено:

звільнення від митних платежів складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів; продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо (перелік в пункті 9-24 прикінцевих положень Митного кодексу); розширення пільг на складові усіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки літальних; відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандарт Євро-6 для вантажних автомобілів та автобусів (мав настати вже з січня 2025 року); можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу через відсутність у статуті відповідних положен; неоподаткування ПДФО доходів у вигляді зібраних волонтером коштів, які були передані на користь благодійних фондів; можливість отримання працівниками БФ до 5% від доходу організації за рік без ризику втрати статусу неприбуткової організації; продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану; скасування вимоги щодо оцінки для ринку вживаних авто; повну фіскалізацію грального бізнесу.

Нагадаємо, що розглядати ці два законопроєкти одразу в першому читанні й в цілому рекомендував днями парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначимо, що рік тому звільнення від ввізного мита та ПДВ для таких товарів як БПЛА, тепловізори, оптичні приціли та інші засоби забезпечення нацбезпеки, було продовжено до 1 січня 2025 року (тепер цей термін продовжено до січня 2026 року).

Стосовно ж розвитку волонтерства в Україні нагадаємо, що офіційна чисельність таких осіб в Україні від початку 2024 року зросла у півтора рази до 10,4 тисячі. При цьому цьогоріч українці стали частіше донатити саме на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям.

Минулого ж року три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та Фонд Сергія Притули змогли зібрати 18,75 мільярда гривень. Втім, ця сума виявилася майже удвічі меншою, ніж у 2022 році.