Рада ухвалила закон щодо визнання результатів навчання українських дітей за кордоном

28 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 12375, який регулює визнання результатів навчання за кордоном, а також визнання освітніх осередків, створених за кордоном у вигляді шкіл, суботніх та недільних шкіл і громадських організацій.

Про це повідомило Міністерство національної єдності України.

Ініціатором законопроєкту про внесення змін до статті 6 Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном виступив народний депутат Сергій Бабак.

Як вказано у пояснювальній записці до документу, метою прийняття законопроекту є надання Кабміну правових підстав для врегулювання усіх питань щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім Російської Федерації).

Що передбачено законо проєктом?

Законопроєкт № 12375 передбачає наступне:

результати навчання українських дітей за кордоном офіційно визнаватимуться;

хаби, школи вихідного дня, громадські організації, які надають освітні послуги нашим дітям за кордоном, нарешті отримають офіційний статус.

"Закон створює правові підстави для того, щоб українська освіта за кордоном отримала підтримку, а наші діти не втрачали зв’язок із рідною культурою та мовою", — зазначив віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Міністерство освіти і науки України вже ініціювало громадські обговорення проєкту постанови Кабімінц, яка детально окреслить механізм визнання результатів навчання, здобутих українськими дітьми за межами батьківщини.

Важливо, що реалізація законопроєкта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, Уряд затвердив нову освітню програму "Школа офлайн", яка розпочне свою роботу з 1 вересня 2025 року, з метою забезпечення якісної освіти для дітей в умовах війни.