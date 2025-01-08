Рада відновила обов'язок для бізнесу звітувати про викиди парникових газів

Верховна Рада прийняла закон про відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. За прийняття в цілому відповідного законопроєкту №12131 проголосувало 298 депутатів, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Документ у жовтні подала низка членів парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування, і вже 21 листопада його було схвалено в першому читанні. Автори вказували, що документ має на меті дотримання зобов’язань України в рамках Ukraine Facility Plan.

Нагадаємо, що система моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів запрацювала в Україні з 2021 року. Однак після повномасштабного російського вторгення, а саме в липні 2022 року, було ухвалено закон, яким подання компаніями та ФОП звітності, зокрема і такої, перенесли на післявоєнний період.

Натомість прийнятим зараз актом прописується, що згаданий закон більше не стосується правовідносин, які регулюються законом про засади МЗВ викидів парникових газів. Тобто подання відповідних документів операторами, які не робили цього з моменту введення воєнного стану, знову стає обов’язковим.

"Відновлення обов’язкової системи МЗВ під час воєнного стану забезпечить збір верифікованих та прозорих даних і дозволить перейти до наступного кроку щодо створення системи торгівлі квотами на викиди в Україні, яка є найбільш ефективним ринковим механізмом щодо скорочення викидів парникових газів", - зазначалося у пояснювальній записці до документу.

При цьому закон розмежовує операторів на тих, чия установка не зазнала пошкоджень через війну; зазнала значних (повністю зруйновані) або незначних (частково зруйновані) пошкоджень, та деталізовує обов’язок щодо подання звітності операторами таких установок.

Згідно остаточної редакції другого читання, документ має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Для набрання чинності, нагадаємо, закон спершу має підписати президент.

Важливо, що при підготовці фінальної версії документу було враховано правку, згідно якої оператор має право не подавати звіт за 2021, 2022 та 2023 роки. За 2024 рік оператор має право подати звіт до кінця року, в якому цей закон набере чинності.

Нагадаємо також, що в 2023 році Кабінет міністрів схвалив порядок моніторингу промисловістю забруднюючих атмосферу викидів, установивши, однак, що він почне діяти тільки після завершення воєнного стану. Зокрема, підприємства повинні будуть протягом п'яти років встановити системи контролю на своє нове устаткування.