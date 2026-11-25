Верховна Рада запровадила мораторій на примусове стягнення податкових боргів із п'яти державних підприємств на період воєнного стану. Йдеться про компанії вугільної, енергетичної та промислової галузей, де працюють понад 10 тисяч людей.

Як пише Dilo, про це повідомило Міненерго.

Відповідний законопроєкт №16179, ініціатором якого був прем’єр-міністр Сергій Корецький, парламент ухвалив у цілому 25 листопада.

Які підприємства отримали мораторій

Рішення стосується таких державних підприємств:

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат";

"Добропіллявугілля-видобуток";

"Львіввугілля";

"Волиньвугілля";

"Регіональні електричні мережі".

На час воєнного стану податкові борги цих підприємств не стягуватимуть примусово. Це означає, що податкові органи не зможуть застосовувати примусове стягнення заборгованості в межах дії передбаченого законом мораторію.

Мораторій має дати підприємствам можливість використовувати наявні кошти для виплати зарплат і підтримки виробництва, а також продовжити процес їх реформування.

"Це дозволить направляти кошти на виплату заробітних плат, підтримає виробництво та збереже понад 10 тисяч робочих місць", — наголосив перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, рішення також має значення для енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, у жовтні уряд запропонував відтермінувати стягнення податкових боргів п’яти державних підприємств вугільної та урановидобувної галузей. Кабмін схвалив відповідний законопроєкт, який має допомогти підприємствам продовжити роботу