- Тип
- Реклама Реклама
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
RADAcash від Радабанку – коли потрібно діяти швидко
Ідеї на будь-які твої потреби не повинні чекати!
З RADAcash ти можеш отримати до 500 000 грн просто у мобільному застосунку RB24 – без паперів, без черг, без застави.
Кошти на будь-які твої потреби надійдуть на картку одразу після погодження заявки.
Без застави, поручителів та страхування.
Основні умови:
- сума кредиту від 5 000 до 500 000 грн;
- строк: 12, 24, 36, 48 місяців;
- 18% річних у грн;
- разова комісія за надання кредиту, від суми кредиту – 3%.
RADAcash – твій ресурс для стабільного росту.
Зручний кредитний калькулятор та деталі про кеш-кредит за посиланням.
Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011.