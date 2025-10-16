RADAcash від Радабанку – коли потрібно діяти швидко

Ідеї на будь-які твої потреби не повинні чекати!

З RADAcash ти можеш отримати до 500 000 грн просто у мобільному застосунку RB24 – без паперів, без черг, без застави.

Кошти на будь-які твої потреби надійдуть на картку одразу після погодження заявки.

Без застави, поручителів та страхування.

Основні умови:

сума кредиту від 5 000 до 500 000 грн;

строк: 12, 24, 36, 48 місяців;

18% річних у грн;

разова комісія за надання кредиту, від суми кредиту – 3%.

RADAcash – твій ресурс для стабільного росту.

Зручний кредитний калькулятор та деталі про кеш-кредит за посиланням.

Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011.