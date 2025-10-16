Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Реклама Реклама
Категорія
Новини
Дата публікації

RADAcash від Радабанку – коли потрібно діяти швидко

RADAcash від Радабанку
З RADAcash можна отримати до 500 000 грн у мобільному застосунку RB24 / Радабанк

Ідеї на будь-які твої потреби не повинні чекати!

З RADAcash ти можеш отримати до 500 000 грн просто у мобільному застосунку RB24 – без паперів, без черг, без застави.

Кошти на будь-які твої потреби надійдуть на картку одразу після погодження заявки.

Без застави, поручителів та страхування.

Основні умови:

  • сума кредиту від 5 000 до 500 000 грн;
  • строк: 12, 24, 36, 48 місяців;
  • 18% річних у грн;
  • разова комісія за надання кредиту, від суми кредиту – 3%.

RADAcash – твій ресурс для стабільного росту.

Зручний кредитний калькулятор та деталі про кеш-кредит за посиланням.

Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011.